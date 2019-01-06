HP'nin QLED Teknolojisine Sahip Cam Ekranlı Yeni Monitörü

HP yeni çıkardığı QLED teknolojili cam ekranlı monitörüyle, görüntü dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Mart ayında satışa sunulacak monitörün 399 dolar fiyat etiketi olacak.

HP firması bugün muhteşem görünen HP Pavilion 27’yi tanıttı. Pavilion 27, Quantum Dot olarak da bilinen, QLED ekran sunan, film yerine cam olan ilk monitör özelliğini taşıyor. Aradaki fark ise gözle görünür düzeyde. Çünkü cam ekranda görüntülerin daha keskin ve daha net olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Bu tanıtım, görüntü dünyasında yeni bir kapı açmış olabilir. Bu monitör 1.000.000.000'dan fazla renk sunuyor. Bu teknolojinin hem daha küçük hem de daha büyük ekranlarda kullanılacağı düşünülüyor.

HP Pavilion 27, günümüz itibariyle HP’nin en ince ekranı olma özelliğini de taşıyor. Geneli 6,5 mm kalınlığa sahip olan monitör, alt taraflara inildiği zaman portların ve güç kablolarının olması sebebiyle biraz daha kalınlaşıyor. Pavilion 27, maalesef duvara monte edilemiyor.

Bağlantı seçeneklerine bakacak olursak, USB-C, Display Port ve HDMI olduğunu görüyoruz. Mart ayında satın alabileceğimiz ürünün fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmiş durumda, yani güncel kurla vergiler hariç 2128 TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.