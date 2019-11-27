HPE'nin Bazı SSD'leri, Kritik Bir Sorunla Karşı Karşıya

HPE tarafından üretilen bazı SSD serileri, kritik bir sorunla karşı karşıya. HPE tarafından yapılan açıklamalara göre bazı SSD modelleri, 32.768 saat kullanıldığı anda kullanılamaz bir hale geliyor. HPE, sorunun düzeltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte hayatımıza yeni nesil depolama birimleri girdi. "Solid State Disk" (SSD) olarak isimlendirilen bu depolama birimleri, yüksek okuma ve yazma oranlarıyla hem oyunların hem de diğer programların çok daha hızlı okunup yazılabilmesine imkan tanıdı. Günümüzde piyasaya sürülen bilgisayarların pek çoğu, bu yeni nesil depolama birimlerine sahipler.

Pek çok teknoloji üreticisi, SSD üretimine çoktan başladı. Bu depolama birimlerini üreten kurumlardan bir tanesi de ABD merkezli teknoloji devi "Hewlett Packard Enterprise (HPE)" (HPE). Ancak HPE'nin SSD'leri şu sıralar, çok kritik bir sorunla karşı karşıyalar. Öyle ki şirketin elinden çıkan bazı depolama birimleri, yaşanan bir sorundan ötürü kullanılamaz hale geliyorlar. Üstelik arıza yapan diskin içindeki verileri kurtarmak da mümkün olmuyor.

HPE tarafından üretilen; MSA, Apollo, Synergy, HPE ProLiant, StoreVirtual 4335 ve StoreVirtual 3200 modellerinin yanı sıra JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx modellerinde yaşanan bu soruna, "32.768" ismi verilmiş durumda. Çünkü az önce saydığımız modellere sahip olan ürünlerin hepsi, 32.768 saat kullanıldığı anda geri dönüşü olmayan bir şekilde bozuluyor.

Aslına bakacak olursak bu kullanım zamanı, beklentilerin çok altında. Çünkü kaba bir hesap yaptığımız zaman bu kullanım süresi sadece 3 yıldan biraz daha fazla bir süreye tekabül ediyor. Ancak HPE, zaten yukarıdaki ürünlerinin en azından bir bölümüne 5 yıl garanti sağlıyor. Yani bahsi geçen ürünlerin sadece 3 yıl kullanılabiliyor olması, akla mantığa uyan bir durum değil.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan HPE, sorunla ilgili olarak sürücü güncellemesi yayınladıklarını, kullanıcıların bu güncellemeleri yapmalarının çok önemli olduğunu ifade etti. HPE, her ne kadar 20 ürün modelinin bu sorundan etkilendiğini söylüyor olsa da şu an için sadece 8 modele güncelleme sunabilmiş durumda. Ancak teknoloji devi, aralık ayının ikinci haftasında tüm modeller için sorunun giderileceğini söylüyor.

Eğer sizler de HPE tarafından üretilen bir SSD'ye sahipseniz, konuyla ilgili olarak dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu sorunun geri dönüşü olmuyor. SSD tamamen kullanılamaz hale gelirken verilerin kurtarılması da çok zor oluyor ve çoğu zaman bu zorlu süreç başarısızlıkla sonuçlanıyor. HPE tarafından yayımlanan basın bildirisine erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.