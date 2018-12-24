HQ Trivia Oyununun Yapımcısı, Yeni Oyununu Duyurdu

2018'in başlarında ödüllü bilgi yarışması HQ Trivia'yı yayınlayan şirket, popülerliğini kaybetmesi sonrası oyunu canlandırmak için yeni bir yöntem denemeye karar verdi.

HQ, bu senenin başlarında Trivia adında yeni bir oyun yayınlamıştı. Bilgi yarışması formatındaki oyunda, oyuncular tüm dünyadan insanlarla eş zamanlı olarak yarışıyor ve ödüller kazanıyorlardı.

Oyun 2018’in başlarında duyuruldu ve çok büyük bir popülerlik yakaladı fakat bir süre sonra düşüş yaşamaya başladı. Bu yaşananları telafi etmek ve yeni bir ‘hype’ yaratmak için şirket, HQ Words’ü duyurdu. Şirket, CEO'su aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettikten sonra zor bir dönem geçirmişti ancak bu kötü haberin ardından yeni oyun tanıtıldı.

Şirketin şu an yeni bir CEO’su var ve yeni Words oyunuyla yeniden çıkış yakalamayı umut ediyorlar. Trivia uygulaması tüm dünyada aktif halde ve kullanılabilir. Her gün, diğer oyuncularla yarıştığınız sırada, belli zamanlarda ekranda HQ Words oyunu belirecek ve ekranda beliren harflerden, 25 saniye içerisinde kelime oluşturacaksınız. En hızlı ve doğru tahmini yapan kişi ödülü kazanacak.