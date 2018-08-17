HTC, Alev Kırmızısı U12 Plus İçin Ön Sipariş Almaya Başladı

Mali açıdan zor günler geçiren HTC, alev kırmızısı U12 Plus için ABD'de ön sipariş almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek mali raporlarını açıklayan HTC, şirketin finansal açıdan zor günler geçirdiğini gözler önüne sermişti. Tayvan merkezli çok uluslu bir akıllı telefon üreticisi olan HTC, yaklaşık 3 ay önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi U12 Plus için alev kırmızısı renk seçeneği sunmayı planlıyor. Bu noktada şirket, ABD'de ön siparişleri almaya başlayacağını duyurdu.

HTC U12 Plus Teknik Özellikleri

Batarya Kapasitesi: 3500 mAh

Ekran: 6.0 İnç, 1440x2880 (QHD+) Pixel

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 845

Dahili Depolama: 64/128 GB

RAM: 6 GB

CPU: Quad-core 2.65 GHz ARM Cortex-A75

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C

Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto

Ön Kamera: 8MP + 8MP

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

HTC, bu hamlesiyle U12 Plus'ın satış rakamlarını arttırmayı planlıyor. Oldukça çekici gözüken bu alev kırmızısı U12 Plus için ödenmesi gereken fiyat ise 799 dolar. Ön siparişi alınmaya başlanan modelin Eylül ayında yeni sahipleriyle buluşacağı belirtildi. Depolama kapasitesi olarak hangi versiyonun kullanılacağı açıklanmamış olsa da fiyatından dolayı 64 GB'lık versiyonun geleceğini söyleyebiliriz.