Akıllı telefon sektöründeki durgunluğuyla adını unuttuğumuz HTC, iki yıllık aranın ardından bu temmuz ayında amiral gemisi sektörüne geri dönüyor. Basında yer alan haberlere göre Tayvanlı şirket, bu yaz 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu piyasaya sürecek.

Ürettiği akıllı telefonlarla bir dönemlere damgasını vurmayı başarmış Tayvan merkezli teknoloji firması HTC, bir süredir pek de iyi günler geçirmiyordu. Şirketin geçtiğimiz dönemlerde açıkladığı nisan ayı finansal sonuçları da şirketin bir kriz yaşamaya devam ettiğini teyit ediyordu. Rakamlarla konuşmak gerekirse şirket, nisan ayı boyunca yalnızca 10 milyon dolar toplam gelir elde edebilmişti.

10 milyon dolarlık bu gelir, bir önceki aya göre %31,25 ve Nisan 2019’a göre %49,86’lık bir düşüşe denk geliyor. Bu kötü sonuçların ardından küllerinden yeniden doğmak için çabalayan şirket, uzun bir süre sonra amiral gemisi akıllı telefon sektörüne geri dönerek eski başarısına kavuşmayı arzuluyor.

HTC’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu neler sunacak?

Basında yer alan haberlere göre Tayvanlı şirket, önümüzdeki temmuz ayında ilk 5G cep telefonunu tanıtacak. Bu tanıtımla birlikte iki yıl aradan sonra amiral gemisi sektörüne geri dönmesi beklenen şirketin, bu akıllı telefonu ilk olarak anavatanı Tayvan’da satışa sunması bekleniyor. Kaynaklar, şirketin Tayvan’dan sonra diğer bölgelere de açılmayı planladığını söylüyor.

Şimdilik hakkında pek fazla şey duymadığımız HTC imzalı bu amiral gemisi, muhtemelen gücünü Android cephesinin mevcut en güçlü yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 865’ten alacak. Tasarım anlamında HTC U12’nin devamı niteliğinde olması beklenen akıllı telefonun, dört tarafında da ultra ince çerçevelerle donatılacağı ve tam ekran görüntülemelere izin vereceği de gelen bilgiler arasında yerini alıyor.

HTC, 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonundan önce, bu haziran ayında 4G Desire 20 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Sol üst köşede delikli kamera tasarımına sahip olan HTC Desire 20 Pro, gücünü ise Snapdragon 600 serisi bir işlemciden alacak. Böylece firma, iki ay içerisinde hem orta hem de üst sınıfa hitap eden telefonlar tanıtmış olacak.