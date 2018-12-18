HTC, Sadece Orta ve Üst Segment Telefonlara Odaklanacak

HTC, satış stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Tayvanlı üretici, bundan sonra giriş seviyesi akıllı telefon üretmeyecek.

Maddi açıdan zor zamanlar geçiren HTC, satış stratejisini değiştirmeye karar verdi. HTC Tayvan Yöneticisi Darren Chen, şirketin bundan sonra orta segment ve amiral gemisi seviyelerine odaklanacağını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte artık giriş seviyesi telefon üretmeyeceğini anladığımız HTC, U12 serisine odaklanacak. 2019 yılında U12+'ın satışlarını artırmayı hedefleyen HTC, orta segment telefonu U12 Life'ın geçtiğimiz kasım ayında duyurulan 128GB versiyonunun da oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştığını belirtti. Aralık ayının başlarında tanıtılan ve stoğu tamamen tükenen blockchain telefonu Exodus 1 de şirketin bir diğer stratejisi konumunda.

Geçtiğimiz günlerde orta segment telefonu Desire 12s'i duyuran HTC, cihazın asimetrik tasarımı nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Yine de 194 dolarlık fiyatıyla başarılı olma ihtimali olan Desire 12s, HTC'nin en çok güvendiği telefonlardan biri.

HTC, daha önce Snapdragon 200 serisi yonga setleri kullanan ve buna karşılık çok daha yüksek fiyatla konumlandırılan cihazlardan dersini almış gibi görünüyor. Sadece orta ve üst seviyeye odaklanma fikrinin şirketin başarısını ne kadar artıracağını ise zamanla göreceğiz.