HTC, asimetrik arka panel tasarımı ile simetri hastalarının çıldırmasına neden olacak yeni akıllı telefonu HTC Desire 12s'i resmi olarak duyurdu.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, şirketin en yeni akıllı telefonu HTC Desire 12s’i resmi olarak tanıttı. Yılın ilk aylarında tanıtılan HTC Desire 12 modelinin yeniden geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz, donanım olarak tüketicileri memnun edecek gibi görünse de tasarım noktasında büyük soru işaretleri barındırıyor.

Cihazın önünde oldukça kalın alt ve üst çerçeveler bulunuyor. Çerçevesiz ekranların moda olduğu ve giriş seviye modellerin dahi su damlası çentikli tasarım geliştirdiği bir dönemde bu çerçevelerin şık durmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın arka kamerası, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde asimetrik bir konumda bulunuyor. Cihazın nasıl bir tasarımcının elinden çıktığını ve HTC’nin böyle bir kamera tasarımına nasıl izin verdiğini anlamak zor.

HTC Desire 12s Özellikler

5,7 inç (1440 × 720 piksel) HD+ ekran

Snapdragon 435 işlemci, Adreno 505 GPU

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/2.2 diyaframlı arka kamera

13MP, f/2.4 diyaframlı ön kamera

3075mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC

Siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni HTC Desire 12s, 3GB RAM’li versiyonu için 194 dolar (1045 TL), 4GB RAM’li versiyonu için ise 226 dolar (1215 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.