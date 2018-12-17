Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, şirketin en yeni akıllı telefonu HTC Desire 12s’i resmi olarak tanıttı. Yılın ilk aylarında tanıtılan HTC Desire 12 modelinin yeniden geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz, donanım olarak tüketicileri memnun edecek gibi görünse de tasarım noktasında büyük soru işaretleri barındırıyor.
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Cihazın önünde oldukça kalın alt ve üst çerçeveler bulunuyor. Çerçevesiz ekranların moda olduğu ve giriş seviye modellerin dahi su damlası çentikli tasarım geliştirdiği bir dönemde bu çerçevelerin şık durmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın arka kamerası, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde asimetrik bir konumda bulunuyor. Cihazın nasıl bir tasarımcının elinden çıktığını ve HTC’nin böyle bir kamera tasarımına nasıl izin verdiğini anlamak zor.
HTC Desire 12s Özellikler
- 5,7 inç (1440 × 720 piksel) HD+ ekran
- Snapdragon 435 işlemci, Adreno 505 GPU
- 3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 13MP, f/2.2 diyaframlı arka kamera
- 13MP, f/2.4 diyaframlı ön kamera
- 3075mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC
Siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni HTC Desire 12s, 3GB RAM’li versiyonu için 194 dolar (1045 TL), 4GB RAM’li versiyonu için ise 226 dolar (1215 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.