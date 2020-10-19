HTC, Orta Segment Telefonu Desire 20+'ı Duyurdu

HTC, Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte, Desire 20+ isimli yeni telefonunu duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Desire 20+, teknik özellikleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Telefonun Tayvan dışına çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Yıllar önce sektörün önemli isimlerinden biriyken artık o popülaritesinden çok uzaklarda olan HTC, Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Desire 20+" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

HTC Desire 20+, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekrana minik bir çentik ekleyen HTC mühendisleri, bu çentiğe de 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayı yerleştirmişler. HDR desteğine sahip olan bu ön kamera, FHD video kaydı yapabiliyor oluşu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Karşınızda HTC Desire 20+

HTC'nin yeni akıllı telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Kamera kurulumu dikdörtgen yapıya sahip olsa da HTC, bu kameraları ters L harfi şeklinde yerleştirmiş. Kamera kurulumunun detaylarında ise 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera karşımıza çıkıyor. HDR, yapay zeka destekli sahne algılama ve 4K video çekimi gibi özelliklere sahip olan telefonun arka kısmında, bunlara ek olarak bir de parmak izi okuyucu sensörü yer alıyor.

HTC Desire 20+, Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Kullanıcılar, telefonun sahip olduğu microSD desteği ile depolama alanını da genişletebiliyorlar. Android 10 işletim sistemine sahip olan cihazın 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği standardı ile birlikte geliyor.

HTC Desire 20+ teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD

6.5 inç, HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 5 MP + 5 MP + 2 MP

48 MP (f/1.8) + 5 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5,000 mAh (Quick Charge 4.0)

5,000 mAh (Quick Charge 4.0) İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 164.9 mm x 75.7 mm x 9 mm

164.9 mm x 75.7 mm x 9 mm Ağırlık: 203 gram

HTC tarafından yapılan açıklamalara göre Desire 20+, turuncu ve siyah renklerde satın alınabiliyor. Telefonun Tayvan dışına çıkıp çıkmayacağına dair bir açıklama yapmayan HTC, cihazın fiyatının 295 dolar (yaklaşık 2,330 TL + vergiler) olduğunu açıkladı.