HTC Desire 20 Pro’nun Tasarımını Ortaya Koyan Yeni Görsel

HTC’nin orta seviye olarak çıkış yapması beklenen yeni akıllı telefonu Desire 20 Pro için yeni bir görsel paylaşıldı. Görsel, telefonun daha önceden sızdırılan bazı özelliklerini de doğruluyor.

Bir dönemin en beğenilen akıllı telefonlarını üreten ve hala ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan HTC, önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. HTC Desire 20 Pro ismiyle çıkış yapması beklenen telefonun, tasarımını ortaya koyan yeni görseller sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde HTC cihazlar konusunda güvenilir bir kaynak, Tayvanlı şirketin yeni telefonunun önden OnePlus 8, arkadan ise Mi 10’a benzediğini söylemişti. Ortaya çıkan son görsel ise telefonun tasarımına daha yakından bakmamızı sağlıyor.

Ortaya çıkan görsele baktığımızda, ön kısımda gerçekten de OnePlus 8’i andıran bir cihaz bizleri karşılıyor. Aynı şekilde arka tasarım olarak Xiaomi Mi 10’a benzerliğiyle dikkat çeken HTC Desire 20 Pro, tasarım bakımından günümüz akıllı telefonlarıyla yarışacak özelliklerle geliyor. Çentik yerine delikli bir ekranla karşımıza çıkması beklenen telefonun, arka kısmında yer alan çok kameralı kurulumu da son derece hoş görünüyor.

4 arka kameraya sahip olabilir

HTC Desire 20 Pro’nun sızan tasarım görseline baktığımızda, cihazın arkasında 4 arka kurulumu görüyoruz. Bunlar muhtemelen ana kamera, ultra geniş sensör, telefoto sensör ve derin sensörü olacak. Bu kameraların hangi özelliklere sahip olacağını öğrenmek için biraz daha beklemek zorundayız, ancak cihazın orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

HTC’nin büyük umut vadeden akıllı telefonu Desire 20 Pro, ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setiyle birlikte gelecek. Ayrıca telefonun 6 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. 3,5 mm ses girişiyle gelecek telefonun çıkış tarihi ise şu anda bilinmiyor. COVID-19 pandemisi nedeniyle pek çok şey gibi HTC cihazının da beklendiğinden daha geç çıktığını görebiliriz.