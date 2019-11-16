HTC’nin Klasik Telefonlarından Biri Geri Dönebilir

Günümüz akıllı telefon üreticileri arasında adından pek söz ettiremeyen HTC, klasikleşen HTC telefonlarından birini geri getirebilir. Bu iddiaların kaynağı ise HTC Creative Labs başkanı Drew Bamford'ın kişisel hesabından attığı bir tweet.

Bir dönemin efsanesi olan, günümüzde esamesi dahi okunmayan HTC, revaçta olduğu yıllarda Apple gibi devlerin en büyük rakibi olarak görünüyordu. Sonrasında sıkıntılı bir dönemden geçen şirket, nihayetinde akıllı telefon sektöründe unutulmaya yüz tutmuştu fakat bu sabah HTC Creative Labs başkanı Drew Bamford tarafından atılan bir tweet, HTC’nin klasikleşen bir telefonunun geri dönebileceğini gösterdi.

Drew Bamford’un kişisel hesabından attığı twette takipçilerine “Hangi klasik HTC telefonun günümüz teknolojisiyle geri gelmesini istersiniz?” diye sordu. Motorola’nın klasik Razr telefonunu günümüz teknolojisiyle uyarladığı bu dönemlerde atılan bu tweet ise akıllara “HTC’nin klasik telefonlarından biri geri mi dönüyor?” sorusunu getirdi.

Kullanıcıların büyük çoğunluğu, HTC One M8’i tekrardan görmek istiyor:

Şirket, özellikle 2014 yılında piyasaya sürülen M8 modeli ile en parlak günlerini geçirmişti. Muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en popüler HTC telefon olan One M8, alüminyum gövdesi ve çift arka kamerasıyla dönemine kıyasla oldukça heyecan yaratmayı başarmıştı. Şirketin o dönemlerde kullandığı derinlik sensörü, günümüzde tüm akıllı telefonlarda görmeye başladığımız bir hâl alarak tüm sektöre öncülük etti.

Öte yandan şirketin M8 dışında HTC Touch Pro, Touch Diamond ve One M7 gibi efsaneleşmiş telefon modelleri bulunuyor. 2014 yılındaki M8’den sonra düşüşe geçen şirket, bu zamandan sonra sürekli gerilemeye başlamış ve Samsung ve Apple gibi devlerle yarışamaz hâle gelmişti.

2014’ten sonra ABD’de Robert Downey Jr. gibi isimleri reklamlarında oynatarak tutunmaya çalışan şirket, ne yaptıysa da eski günlerine geri dönemedi. Nihayetinde Google, 1,1 milyar dolar ödeyerek HTC'nin tasarım ve araştırma ekibinin yarısını kendi bünyesine geçirdi. Google’ın bu satın alımı, HTC marka akıllı telefonların ilgili fikri mülkiyet haklarını vermedi.

Şirketin klasikleşen bir telefonunu gerçekten de günümüz teknolojisiyle harmanlayıp tekrardan tanıtıp tanıtmayacağı bilinmez. Peki siz hangi klasik HTC telefonunu tekrardan görmek isterdiniz? Cevabınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.