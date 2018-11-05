HTC, Snapdragon 435'e Sahip Bir Telefon Çıkaracak

Son zamanlarda adını pek duymadığımız HTC, Qualcomm'un Snapdragon 435 işlemcisine sahip bir telefon çıkaracak.

Konu akıllı telefon sektörüne gelince HTC'nin satışları son zamanlarda hiç mi hiç iyi gitmiyor. Ekim ayında şu ana kadarki en düşük satış rakamlarına ulaşan HTC, görünen o ki yeni bir akıllı telefonla piyasada tutunabilme niyetinde. Bluetooth sertifika kayıtlarında ortaya çıkan HTC 2Q72XXX kodu, HTC'nin Bluetooth 4.2'yi destekleyen Snapdragon 435'e sahip bir akıllı telefon çıkaracağı ihtimallerini gün yüzüne getirdi.

Şayet HTC, Qualcomm'un Snapdragon 435 işlemcisine sahip bir akıllı telefon çıkarma niyetindeyse bu akıllı telefon orta segmentin en altlarında bulunacaktır. Tayvan merkezli şirket HTC; 2011 ve sonrasındaki yıllarda, her yıl 30'ün üzerinde akıllı telefon piyasaya sürüyordu. Zamanla HTC'nin elde ettiği gelirin azalmasıyla bu sayı gitgide aşağılara düştü.

Son yıllarda satışlarında ciddi derecede düşüş yaşayan HTC'nin yeni çıkaracağı akıllı telefonuyla bir çıkış yaşayıp yaşayamayacağını, büyük ihtimalle 2019'un başlarında veya Bluetooth sertifika kayıtlarına göre 2018'in sonuna doğru, hep beraber göreceğiz.