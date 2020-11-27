HTC'nin yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "HTC TWS1" olarak isimlendirilmesi muhtemel olan bu kablosuz kulaklıklar, 400 mAh kapasiteli bir şarj kutusuyla gelecek. Kulaklıkların kendi bataryaları ise 40 mAh kapasiteli olacak.

Tayvan merkezli bir teknoloji şirketi olan HTC'nin, yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. ABD'ye ithal edilecek olan tüm ürünleri denetleyen bir kuruluş olan National Certification Corporation (NCC) tarafından ortaya çıkarılan kablosuz kulaklık, HTC'nin nispeten büyük bir şarj bataryasına sahip olarak tüketicilerle buluşacak.

NCC'de yer alan verilere göre HTC'nin yeni kablosuz kulaklığı, kutulu bir tasarımla gelecek. USB Type-C girişiyle şarj edilecek bu kutu, kablosuz kulaklıkların gücünü sağlayacak. Siyah ve beyaz renkli kablosuz kulaklıkların kendilerinde ise dokunmatik kontrol bölümü ve muhtemelen şarj durumunu gösterecek LED'ler olacak.

HTC'nin yeni kablosuz kulaklığı işte böyle görünüyor

Edinilen bilgilere göre HTC'nin yeni kablosuz kulaklıkları, 40 mAh kapasitesi bataryalara sahip olacak. Kutudaki büyük batarya ise, 400 mAh kapasitesinde olacak. Kulaklıkların kendindeki batarya kapasitesinin düşük olup, kutuya büyük bir batarya sunulması, kullanıcıların kafasını karıştıracak gibi görünüyor. Zira Samsung Galaxy Buds Plus'ı göz önünde bulundurduğumuzda, kulaklıklarda 85 mAh, şarj kutusunda ise 270 mAh değerlerini görmüştük.

HTC, yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kulaklıkların kaç saat kullanıma imkan vereceği, ne gibi özelliklere sahip olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu kablosuz kulaklıkların NCC'de görünmesi, HTC'nin bu ürünü duyurmak için hazır olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen çok kısa bir süre sonra, "HTC TWS1" olarak isimlendirilmesi beklenen bu kablosuz kulaklıklarla tanışma imkanı yakalayacağız.