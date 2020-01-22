HTC'nin Meizu ve Gionee'ye Açtığı Patent Davası Sonuçlandı

Tayvan’da bulunan HTC şirketi, Çin’de yer alan Gionee ve Meizu şirketlerine patent ihlali davası açmıştı. HTC, iki şirketten yaklaşık 55 milyon yuanlık tazminat talebinde bulunmuştu. Tayvanlı şirketin açtığı dava lehine sonuçlandı.

HTC, Gionee ve Meizu şirketlerine patent ihlali sebebiyle Çin’de dava açmıştı. İhlale söz konusu olan patent, metal gövdesi ve özel anten yapısı bulunan konsept bir akıllı telefondu. Şirket tarafından yapılan bu tasarımda hedeflenen şeyse zayıf radyasyon sinyalleri sorununu çözmek ve metal görünümle eşleşen bir anten yapısı oluşturmaktı.

HTC telefon kullanmış olanlar, bu tasarıma hâlihazırda aşinadır. Çünkü HTC, bu tasarım şeklini One M7 cihazından bu yana kullanıyor. Şirketin patent ihlali davası açtığı cihazlarsa metal kasalı Gionee M6 ve yine metal kasalı orta segment cihaz Meizu M5 Note.

Dava sonucu

Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesi, her iki cihazda da patent ihlali yapıldığına karar kıldı. Mahkeme, Gionee M6’da buluş patent hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı. Mahkeme, şirketin ihlali durdurmasının yanı sıra ekonomik kayıpların tazminatını ve harcamaları ödemesine karar verdi.

HTC, Meizu’nun ekonomik kayıp olarak 30 milyon yuan (25 milyon TL) ödemesi talebinde bulundu. Ayrıca Gionee’nin ekonomik kayıp için 24 milyon yuan (20,5 milyon TL), geçici koruma dönemi için de 1,6 milyon yuan (1,3 milyon TL) ödemesi istendi. Gionee ve Meizu ise patent ihlali olmadığını, ayrıca HTC’nin istediği tazminatın çok yüksek olduğunu savundu.

Tarafsız Değer Biçme Görüşü belirten ekspertiz ajansı, her iki cihazın da farklı noktalarda ihlaller yaptığını söyledi:

Davaya konu olan ürün, metal katmanda bileşenlere sahip

Ürünün anten yapısında şu bileşenler bulunuyor: ilk besleyici parçalar, metal katmanın üst parçaları, bağlantı parçaları, ilk giriş yuvası, metal kaplama

İlk giriş yuvası, metal veya elektronik parçalarla yapılandırılmamış

Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesi, patent kanunundaki maksimum tazminat limiti sebebiyle Meizu’nun ekonomik kayıplar için 3 milyon yuan (2,5 milyon TL), Gionee’nin de 2,6 milyon yuan (2,2 milyon TL) ödemesine karar verdi. Şirketlerin ayrıca toplamda yapılan 6,5 milyon yuanlık avukat masraflarını ödemesine de karar verildi.