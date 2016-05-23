HTC'nin Blockchain Telefonu Exodus 22 Ekim'de Tanıtılacak

HTC'nin aylardır konuşulan blockchain odaklı yeni telefonu Exodus'un tanıtım tarihine artık çok az bir zaman kaldı.

HTC'nin aylar önce geliştirmeye başladığı, birkaç hafta önce de bu sonbaharda tanıtılacağını söylediği blockchain odaklı telefon Exodus'un tanıtım tarihi netleşti. Resmi açıklamaya göre cihaz, 22 Ekim'de tanıtılacak.

Yeni açılan HTC Exodus Instagram hesabı tarafından paylaşılan duyuru, kısa bir teaser ile birlikte paylaşıldı. Exodus'un heyecan verici teaser'ı oldukça kısa olsa da cihazı bekleyen herkeste merak uyandırmayı başardı.

Blockchain odaklı telefonların sayısı her geçen gün artarken, bu yönde bir adımı HTC gibi köklü bir üreticiden görecek olmamız heyecan verici. Çok güvenli bir kripto para cüzdanıyla birlikte gelecek olan cihazın fiyatlandırması hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.