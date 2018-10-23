HTC'nin İlk Blok Zinciri Telefonu Exodus 1 Duyuruldu

HTC'nin kripto para yatırımcıları için özel olarak geliştirdiği, Android'den arındırılmış güvenli depolama birimi sayesinde tüm kripto anahtarların saklandığı akıllı telefonu Exodus 1 tanıtıldı.

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, şirketin blok zinciri odaklı ilk akıllı telefonu olan Exodus 1’i resmi olarak tanıttı. Android işletim sisteminden tamamen ayrı olan güvenli depolama birimi sayesinde kullanıcıların tarama geçmişini, kimliklerini, cüzdanlarını, e-postalarını güvenli bir şekilde saklamayı vadeden cihaz, ön siparişe açılmış durumda.

HTC Exodus 1’de yer alan güvenli depolama birimi, hem kripto anahtarları, hem de geri ödemesiz tokenleri güvenli bir şekilde saklayabiliyor. Cihaz ayrıca telefonunuzu kaybetmeniz ya da anahtarlarınızı unutmanız durumunda anahtarlarınızı kurtarmanın güvenli ve kolay bir yolunu sunuyor. HTC, geliştiricilerin Exodus 1’de bulunan özel donanımları kullanabilecekleri API’leri yakında yayınlayacağını da duyurdu.

HTC Exodus 1 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6 inç QHD+ ekran

3500mAh batarya

34 farklı ülkede satışa çıkacak olan HTC Exodus 1, ülkelerin yerel para birimlerinin yanı sıra Bitcoin ve Ethereum’la da satın alınabilecek. Şirket, cihazların ön siparişlerini an itibari ile başlatmış durumda. Ön sipariş verilen cihazların teslimatı ise Aralık ayında gerçekleşecek. Donanım itibari ile Android amiral gemilerine fazlasıyla benzeyen HTC Exodus 1, özel güvenlik birimi ve yazılımı ile kripto para yatırımcılarının ilk tercihlerinden biri olabilir.