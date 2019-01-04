HTC'nin Gelirlerinde Yüzde 62'lik Düşüş Kaydedildi

2018 yılı, HTC için iyi geçen bir yıl olmadı. Geçmiş yılların en popüler telefon üreticilerinden olan HTC'nin satış rakamları her geçen gün azalıyor. HTC yetkilileri ise yeniden yükselişe geçebileceklerine dair umutlu olduklarını söylüyorlar.

Telefon üreticilerinin başarısını görebileceğimiz parametrelerden biri, firmanın satış rakamlarıdır. Ekonomik anlamda firmanın gidişatı hakkında fikir veren bu gösterge, aynı zamanda firmanın popülerliği hakkında da fikir verebilir. HTC'nin satış rakamları incelendiğinde göze çarpan en önemli detay, şirketin satışlarının 7 yıldır sürekli düşüş göstermesi.

2018 için durum biraz daha farklı. 2018'de satış rakamlarındaki düşüş, diğer yıllara göre oldukça fazla. Ekonomi devi Bloomberg'de görevli analist Tim Culpan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HTC'nin ekonomik durumuna değindi. Culpan'ın paylaştığı verilere göre 2018'de HTC'nin satışları, 2017'ye göre %62 oranında düştü.

"HTC, 2018'e kötü başladı. Ve giderek daha da kötüleşti. Yılın sonunda gelirler %62 oranında düştü. Bu, onların en kötü yılı.

Referans için:

2017: -%21

2016: -%36

2015: -%35"

​Attığı Tweet'te geçmiş yıllardaki satış rakamlarını da paylaşan Culpan, HTC'nin 2018 yılındaki satışlarını ay ay listelediği bir görseli de takipçileriyle paylaştı.

HTC, yıllardır düşen akıllı telefon pazar payları ve satış rakamlarını yükseltmeye çalışıyor fakat sonuç alınabilmiş değil. Yılın başında, 2.000 HTC çalışanı Google'a tranfer olmuştu. HTC, bu transferden para kazanmış olsa da, geliştirme ekibini kaybetmiş oldu.

HTC'nin bu düşüşünün, yönetim üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığını da paylaşmakta fayda var. Diğer firmalar, bu tarz durumlarda yönetimlerinde değişime gitseler de HTC 2019'da da aynı yönetim kadrosuyla devam edecek gibi görünüyor.

HTC'nin geri dönüşü gerçekleşir mi bilinmez fakat şirketin kendini yeniden yapılandırması ve farklı projelere odaklanması, bir umut olduğunu gösteriyor. Vive'ın sanal gerçeklikte iyi işler çıkarması, 5G ağı için ilk ürünlerin HTC tarafından üretilmesi ve Exodus akıllı telefon denemeleri, şirketi eski konumuna geri getirebilir.