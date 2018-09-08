HTC'nin Yeni Amiral Gemisi 5G Desteğine Sahip Olacak

Maddi olarak zor günler geçiren HTC, 2019 yılında oldukça iddialı bir cihazla gelecek gibi görünüyor. Şirketin amiral gemi seviyesindeki telefonu, Snapdragon 855 ve 5G desteğine sahip olacak.

Bundan 7-8 yıl önce akıllı telefon dünyasında çok iyi bir ivme yakalayan HTC, her geçen gün kan kaybediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana gelirleri %53 azalan şirket, yaşadığı bu krize rağmen yeni teknolojiler geliştirmekten geri kalmayacak gibi görünüyor.

Tayvanlı üretici, 2019 yılında tanıtacağı yeni amiral gemi cihazında Qualcomm'un Snapdragon 855 mobil platformunu kullanacak. 7nm üretim süreciyle Huawei'nin Kirin 980'i ve Apple'ın A12'sine rakip olacak Snapdragon 855'in, aynı zamanda 5G modemine sahip bir versiyonu da bulunacak. Bu da Snapdragon 855 kullanan 'bazı' cihazların 5G teknolojisini destekleyeceği anlamına geliyor.

2019 yılında 5G teknolojisinin çok yaygınlaşmamış olacağı düşünüldüğünden Qualcomm, bu yonga setini 4G LTE destekli X24 modemiyle kullanıma sunacak. Ancak HTC, yeni amiral gemisinde Snapdragon 855'in 5G destekli X50 modemiyle gelen özel bir versiyonunu kullanacak. Samsung ve diğer üreticilerin aksine HTC, 5G desteğini bir opsiyon olarak değil; standart bir özellik olarak kullanıma sunacak.

Sonuç olarak, zor günler geçiren HTC'nin mobil cihaz piyasasından çekilme gibi bir planı yok gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl oldukça iddialı gelecek olan HTC'nin yeni cihazıyla ilgili henüz başka bir teknik detay bulunmuyor.