HTC'nin mayıs ayında piyasaya sürmeyi planladığı bir sanal gerçeklik gözlüğü, iF Design etkinlikleri kapsamında tasarım ödülü aldı. Ödül üzerine bazı açıklamalarda bulunan HTC, ürünün sporculara odaklı ve etkileyici özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC, bir süredir özellikle de akıllı telefon sektöründen pek uzak. Sektöre tutunamayan şirket, çalışmalarını bir süredir farklı dallara yoğunlaştırdı ve bu çalışmalar, bir süredir meyvesini vermeye devam ediyor. HTC'nin sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanları bugüne kadar sektörde en çok satanlar arasında yer almaya devam ederken şirketin "Vive Air" isimli sanal gerçeklik gözlüğü, sporcuların vazgeçilmezleri arasına girecek gibi görünüyor.

HTC'nin Vive Air isimli sanal gerçeklik gözlüğü, şu an için piyasaya sürülmedi. Ancak iF Design etkinlikleri kapsamında tasarım ödülü alan ürün, HTC'nin bu gözlükle ilgili açıklamalarda bulunmasına yol açtı. Yapılan açıklamalarda, spor ayakkabılardan esinlenerek oluşturulan ürünün spor yapmak için uygun olan hafif bir tasarıma ve özel kumaş malzemeye sahip olduğu ifade ediliyor.

Karşınızda iF Design tasarım ödüllü HTC Vive Air

HTC tarafından yapılan açıklamalara göre bu sanal gerçeklik gözlüğü, yıkanabilmesini kolaylaştıran bir kilit sistemine sahip. Kullanıcılar, bu kilidi söküp gözlüğü ayırdıklarında, kumaş bölümün tamamını rahatlıkla yıkayabiliyorlar. Ayrıca bu gözlükte tercih edilen kumaşın kolay kuruyabilen yapıda olduğunu da ifade etmek gerekiyor.

HTC'ye göre Vive Air, mevcut koşullar altında bir prototipten öte değil. Ancak şirket, bu ürünle ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hatta GSMArena tarafından edinilen bir bilgiye göre HTC, bu sanal gerçeklik gözlüğünü 11-12 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek "Vivecon 2021" etkinliği kapsamında tanıtacak. Ürünün teknik özellikleri ve fiyatı da muhtemelen, bu etkinlik kapsamında gün yüzüne çıkacak.