HTC'nin üzerinde çalıştığı yeni bir kablosuz kulaklık modeli, ABD Federal İletişim Kurumu aracılığıyla ortaya çıktı. "U Ear" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklıklar, genel tasarımları itibarıyla Apple'ın AirPods'larına benzerliği ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektörünün bir dönemler parlayan yıldızı olan HTC, artık eski günlerinden bir hayli uzak. Hatta şirket, bir süredir akıllı telefonlar üzerindeki çalışmalarını da seyreltmiş durumda. Bununla birlikte ortaya çıkan son bilgiler, HTC'nin giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

ABD Federal İletişim Kurumu'nda yer alan fotoğraflar sayesinde HTC'nin yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığını, bu kablosuz kulaklığın "U Ear" olarak isimlendirileceğini ve bu ürünün nasıl görüneceği ortaya çıkmış durumda.

HTC'nin yeni kablosuz kulaklıkları böyle görünecek

HTC'nin üzerinde çalıştığı "U Ear" hakkında bilinen çok az şey var. Ortaya çıkan görüntüler, bu kablosuz kulaklığın parlak bir siyah renkte olacağını ve görünüş itibarıyla da Apple'ın AirPods'larına benzeyeceğini ortaya koyuyor. Ayrıca ABD'nin Federal İletişim Kurumu (FCC) tarafından fotoğraflanan kulaklıklar, USB Type-C bağlantısı ile şarj edilecek.

HTC, geçtiğimiz dönemlerde USonic olarak isimlendirilen kablolu bir kulaklık modeliyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Bu kulaklıklarda da USB Type-C girişi kullanan HTC, böylelikle gürültü engelleme ve en kaliteli sesi sunabilmek için iyi bir kalibrasyon sağlamıştı. HTC'nin U Ear isimli kulaklıklarının da USonic'e benzer üstün özelliklere sahip olması muhtemel.

HTC'nin yaklaşmakta olan yeni kablosuz kulaklıkları ile ilgili keşfedilecek onlarca şey var. Bu kablosuz kulaklıkların sunacağı kullanım süresi ve fiyatının ne olduğu şu an için en çok merak edilen detaylar olarak karşımızda duruyor. Ürünün duyuru tarihi yaklaştıkça yeni HTC U Ear hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.