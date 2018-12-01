Android'in düşük özellikli versiyonu olan Android One programına dâhil olan HTC U11 Life, Android 9 Pie güncellemesini aldı.

HTC'nin Android One programına dâhil olan ilk telefon olma özelliğini taşıyan HTC U11 Life, Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesini aldı. İlk olarak bugün itibariyle Romanya'da yayınlanan U11 Life için Android 9 Pie, yakın zamanda Avrupa genelinde (kademeli bir şekilde) indirilebilir olacak.

U11 Life'ın piyasaya sürülmesinden sonra yayınlanan güncellemeleriyle cihaz, oldukça hızlı bir şekilde güncelleme almasıyla ün salmıştı. Android 9 Pie güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden 4 aydan fazla geçmişken, U11 Life'ın daha yeni yeni bu güncellemeye sahip olması ise kullanıcılar tarafından olumsuz yorumlandı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketinin küçülmeye gittikten sonra yazılım güncellemelerini kimlerle beraber çalışarak yaptığı bilinmez ancak HTC'nin amiral gemisi U12 Plus'ın Android 9 Pie güncellemesini yakında, U11 ve U11 Plus'ın ise Android 9 Pie güncellemesini ilerleyen zamanlarda alacağı bilinenler arasında.