  • HTC U11 Life Android 9 Pie Güncellemesini Aldı

HTC U11 Life Android 9 Pie Güncellemesini Aldı

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Android'in düşük özellikli versiyonu olan Android One programına dâhil olan HTC U11 Life, Android 9 Pie güncellemesini aldı.

HTC'nin Android One programına dâhil olan ilk telefon olma özelliğini taşıyan HTC U11 Life, Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesini aldı. İlk olarak bugün itibariyle Romanya'da yayınlanan U11 Life için Android 9 Pie, yakın zamanda Avrupa genelinde (kademeli bir şekilde) indirilebilir olacak.
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U11 Life'ın piyasaya sürülmesinden sonra yayınlanan güncellemeleriyle cihaz, oldukça hızlı bir şekilde güncelleme almasıyla ün salmıştı. Android 9 Pie güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden 4 aydan fazla geçmişken, U11 Life'ın daha yeni yeni bu güncellemeye sahip olması ise kullanıcılar tarafından olumsuz yorumlandı.
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Tayvan merkezli teknoloji şirketinin küçülmeye gittikten sonra yazılım güncellemelerini kimlerle beraber çalışarak yaptığı bilinmez ancak HTC'nin amiral gemisi U12 Plus'ın Android 9 Pie güncellemesini yakında, U11 ve U11 Plus'ın ise Android 9 Pie güncellemesini ilerleyen zamanlarda alacağı bilinenler arasında.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/htc_u11_life_is_getting_android_9_pie_update-news-34481.php
Etiketler: HTC U11 Life, android 9 pie
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