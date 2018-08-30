HTC U12 Life Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

HTC'nin yeni orta seviye akıllı telefonu U12 Life, Snapdragon 636 işlemci, çift arka kamera ve çift tonlu arka paneli ile resmen tanıtıldı.

Sızıntıları ve söylentileri bir süredir akıllı telefon endüstrisinde dolaşan HTC U12 Life nihayet resmi olarak tanıtıldı. İyi bir mobil deneyim ve daha uzun pil ömrü vadeden yeni HTC U12 Life, şirketin orta segmentteki yeni temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın ilk Android telefonunu üreten şirket olan HTC’nin son dönemdeki çöküşü nedeniyle nasıl bir cihaz piyasaya süreceği büyük merak konusuydu. Fakat HTC U12 Life, yarı cam yarı metal gövdesi ve 18:9 formatındaki ekranı ile son derece şık bir tasarımla meraklılarını karşılıyor.

HTC U12 Life Özellikler

Qualcomm Snapdragon 636 işlemci

6GB, 4GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.0 inç Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP + 5MP çift arka kamera

13MP ön kamera

3600mAh batarya

Bluetooth 5 , USB Type-C, Wi-Fi, NFC bağlantı desteği

Sınırlı sayıda ülkede satışa çıkması beklenen yeni HTC U12 Life, 390 dolar (~2350 TL) fiyat etiketine sahip. Pocophone F1’in 300 dolar bandında bir fiyatla satışa çıktığını düşünürsek HTC’nin bu fiyat etiketi ile yüksek satış sayılarına ulaşması pek de kolay olmayacaktır.