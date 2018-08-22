HTC Vive Kablosuz Adaptör, 4 Eylül'de Ön Siparişe Açılacak

Sanal gerçeklik setini bilgisayara bağlama derdinden kurtaran HTC Vive Kablosuz Adaptör, 4 Eylül'de ön siparişe açılıyor.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC, Vive Kablosuz Adaptör’ün 5 Eylül’den itibaren 300 dolar fiyat etiketiyle ön siparişlere açılacağını duyurdu. İlk kez geçtiğimiz Ocak ayında duyurulan HTC Vive Kablosuz Adaptör, HTC’nin sanal gerçeklik başlıkları için kablo derdinden kurtulmayı sağlıyor.

HTC Vive Kablosuz Adaptör’ün sağladığı en büyük avantaj, sanal gerçeklik setini bilgisayara bağlama zorunluluğunun ortadan kalkması. Vive Kablosuz Adaptör, gecikme hızını minimuma indirmek ve parazitleri önlemek için Intel’in 60 GHz bandında çalışan WiGig teknolojisini kullanıyor.

T şeklinde olan HTC Vive Kablosuz Adaptör, kullanıcının kafasına bir kablo ile bataryaya bağlanarak oturtulur. HTC’nin açıklamasına göre adaptör, 6 metre x 6 metre bir alanda 2 buçuk saate kadar sürekli kullanım sunabilir. Cihazın 300 dolarlık fiyatının segmentindeki diğer cihazlar ile tutarlı olduğu söylenebilir.