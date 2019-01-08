HTC'nin sanal gerçeklik pazarındaki yeni amiral gemisi olmaya aday HTC Vive Pro Eye, kontrolcüye olan ihtiyacı ortadan kaldıran göz takip teknolojisi ile birlikte CES 2019'da tanıtıldı.

Akıllı telefon pazarında her gün biraz daha gerileyen HTC, sanal gerçeklik pazarında ise yükselmeye devam ediyor. CES 2019’da yeni sanal gerçeklik seti HTC Vive Pro Eye’ın duyurusunu gerçekleştiren şirket, uzun süredir konuşulan bir özelliği nihayet tüketicilerin beğenisine sunmuş oldu.

HTC Vive Pro Eye, bir süredir konuşulan fakat hiçbir üreticini şu ana kadar nihai ürününe entegre etmediği göz takibi özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik, sanal gerçeklik setini kullananların hiçbir kontrolcüye ihtiyaç duymadan yalnızca gözleri ile arayüzde gezinebilmesini ve işlemler gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

HTC’nin yeni sanal gerçeklik seti, göz takibinin yanı sıra grafik performansını güçlendiren foveated rendering adlı yeni bir teknolojiye de sahip. Bu iki yeni özellik sayesinde Vive Pro Eye, iyi bir sanal gerçeklik deneyimi için gerekli sistem gereksinimlerini düşürüyor. Yine de daha iyi bir bilgisayar, daha iyi grafik kalitesi demektir.

HTC, bugün gerçekleştirilen duyurunun bir parçası olarak Zero Light ve Major League Baseball (MLB) ile ortaklık kurmuş durumda. Göz takibi teknolojisi, MLB Home Run Derby VR deneyimine entegre edilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar kontrolcü kullanmadan yalnızca gözleri ile menüyü kontrol edebilecekler.

HTC, Vive Pro Eye ile birlikte kullanıcılara çok daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunduklarını ifade ederken, ürünün yılın ikinci çeyreği ile birlikte tüketicilerle buluşacağını duyurdu. Bununla birlikte Vive Pro Eye’ın fiyatı ile ilgili bilgi bulunmuyor.