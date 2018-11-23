Sanal Gerçeklik Seti HTC Vive Pro McLaren Edition Tanıtıldı

McLaren ile ortaklık kuran HTC, Formula 1 hayranlarının kalbini çalacak sanal gerçeklik seti HTC Vive Pro McLaren Edition'ı tanıttı. Cihaz, iki Formula 1 oyunu ile birlikte geliyor.

HTC, akıllı telefon pazarında her ne kadar günden güne eriyor olsa da mobil teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, ünlü spor otomobil üreticisi McLaren ile geçtiğimiz Mayıs ayında bir ortaklık kurduğunu açıklamış ve McLaren özel üretimi VR setinin geleceğinin müjdesini vermişti.

HTC Vive Pro McLaren Limited Edition nihayet ortaya çıktı. Standart Vive Pro sanal gerçeklik setinin McLaren özel sürümü olan Vive Pro McLaren Limited Edition, tamamen McLaren Formula 1 takımı baz alınarak tasarlandı ve bu nedenle sanal gerçeklik setinin önünde HTC yerine McLaren logosu bulunuyor.

Vive Pro McLaren Limited Edition, standart Vive Pro sürümüne göre 350 dolar daha yüksek bir fiyata sahip. Ancak bu fiyat karşılığında Studio 397 tarafından geliştirilen rFactor 2 McLaren Edition yarış simülatörü oyunu ve McLaren Garage VR Experience oyunları ücretsiz olarak VR oyuncularına sunuluyor.

HTC Vive Pro’nun standart sürümü 1.199 dolar fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. HTC Vive Pro McLaren Limited Edition için ise 1.549 dolar fiyat etiketi açıklandı. Cihaz, özel olarak tasarlanan kutusundan 2018 model Base Station 2.0 kontrolcülerle birlikte çıkıyor. Elbette ki bu kontrolcüler de McLaren sürümüne özel olarak tasarlandı.