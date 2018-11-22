HTC, Yeni Telefonlarında Büyük Geliştirmeler Yapacak

Son dönemde rakiplerinin biraz gerisinde kalan HTC'nin yarışı bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Şirket, 2019'da deyim yerindeyse 'bomba gibi' gelmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon pazarı bildiğiniz üzere adeta kurtlar sofrasına dönmüş durumda. Özellikle son yıllarda alternatif üreticilerin de 'ben de buradayım' demeye başlamasından sonra, piyasada tutunmak ve geliştirmeler ile yeniliklere ayak uydurmak giderek zorlaştı. HTC de bu dönemde popülaritesini yeni rakiplerine kaptıran üreticilerden biri oldu ancak şirket yeni telefonlarıyla 2019'da zinciri kırmayı hedefliyor.

HTC'nin hayata geçireceği en yakın tarihli projesi, Aralık ayının sonuna kadar tanıtılması çıkması beklenen, HTC U12 Life'ın 6GB / 128GB'lık sürümü. Ancak en dikkat çekici projeler 2019 yılına ait olanlar gibi görünüyor. Şirket 2019'da telefonlarına 5G, geliştirilmiş yapay zeka ve blockchain teknolojileri entegre ederek her yönden geliştirilmiş ve güçlendirilmiş cihazlar üretmeyi hedefliyor.

HTC'nin özellikle VR/AR konularında önemli adımlar atması ve telefon sektörüne yeniden iyi bir giriş yapması bekleniyor. Eğer rakiplerinin teknolojisini ve kalitesini bu adımları atarak hızlıca yakalarsa, şirketin bir dönem parlayan ancak hızlıca sönen yıldızının yeniden ışıldaması umut ediliyor.