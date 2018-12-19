HTC, Zor Günler Geçirse de Android İnadından Vazgeçmiyor

Mobil pazarda bir zamanların en güçlü firmalarından olan HTC, zor günler geçirse de Android inadından vazgeçmiyor.

HTC, Android pazarı inadından vazgeçmiyor. Şirket, 2019’da da mobil cihaz pazarı için girişimlerde bulunacak. HTC Tayvan Genel Müdürü Darren Chen’e göre, şirket yakın vadede orta segment ve amiral gemisi cihazlara odaklanmış durumda, giriş segmenti telefonlar ise gözden çıkarıldı. Şirketin bu yaklaşımının amacı ise kârlılığı artırmak.

Şirketin bu hamlesi görülmemiş bir hamle değil; ayrıca HTC bu sene çok fazla başarı da elde edemedi. Şirketin, aylık finansal tabloları da 2018 performansını gözler önüne seriyor ve manzara pek de iç açıcı değil. Firma, biraz da bu yüzden Anroid pazarında çok fazla ileri gidemedi. 2011’de, Tayvanlı teknoloji devi, mobil pazarın en güçlülerindendi ve 15 milyar doları bulan gelirler elde ediyordu. Bu yıl, şirket 800 milyon dolara bile ulaşamadı ve peşinden gelen felaketler de son bulacak gibi görünmüyor. Bu yüzden, şirketin bu mobil hamlesi, endüstri gözlemcilerini biraz şaşırttı.

HTC, kemik kitlesi dışında, rekabetçi piyasadaki hayatta kalma umudunu yeni teknolojilere bağlamış durumda. Yakın zamana kadar sanal gerçeklik konusunda gayet hırslı olan şirket, bugün ise kendisine blockchain sektöründe yer arıyor.

Şirketin henüz kamuya açmadığı bir başka önemli konu da Google ile 2018'in başlarında yaptığı çok ihtiyaç duyulan bir nakit enjeksiyonuydu; ancak donanım mühendisliği yeteneklerinin önemli bir bölümünü Alphabet’in yan kuruluşuna kaptırarak, Taipei'yi Google’ın Asya’daki en büyük teknoloji merkezi haline getirdi. The Mountain View’a göre HTC, kaybettiği yeteneklerin yerine yenilerini koymak için herhangi bir adım atmış değil.