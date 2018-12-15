Klasik Lamborghini'lerin Yeniden Doğduğu Yer: Polo Storico

Otomobil tutkunlarının hayranlıkla takip ettiği marka Lamborghini, süper güçlü araçları ve estetik harikası araçlarının yanı sıra, bu araçların atalarına da sahip çıkıyor.

Dünyanın belki de en ilginç kuruluş hikayelerinden birine sahip İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, gelecekten gelmiş gibi gözüken otomobil tasarımlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Otomobil tutkunlarının, yakından takip ettiği marka, geleceğe ve teknolojiye yaptığı yatırımlar kadar, geçmişine ve tarihine de sahip çıkıyor.

İtalyan devi, Polo Storico adını verdiği bir programa sahip. Bu program tüm eski Lamborghini sahiplerini, klasik otomobil severleri bir araya getiren ve markaya olan bağlılıklarını ve saygılarını daha da artıran özelliklere sahip. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi sebbeiyle artan rekabet yüzünden, çoğu marka, bu ortama ayak uydurabilmek adına değişikliklere gidiyor. Eski üretim otomobilllere sahip kişiler ise çoğu zaman ne servis imkanı ne de yedek parça temini elde edebiliyorlar. Fakat Polo Storico'da, tarih capcanlı bir şekilde ayakta tutuluyor.

Tesis, tüm Lambrghini sahiplerini sevecenlikle davet ediyor ve notlarına şunları da ekliyor: " Sizin için özelse bizim için de özeldir. Her Lamborghini'ye kapılarımız sonuna kadar açık. Bu ister çok eski bir model olsun, ister orjinal bir Lambo traktörü olsun." Bu sözleriyle kurucuları Ferruccio Lamborghini'nin de mirasını en iyi şekilde yaşatan ekip, inanılmaz bir titizlik ve detaycılıkla çalışıyor.

Tesisin içerisinde sadece eski otomobiller tekrar hayata döndürülmüyor, aynı zamanda yaşı geçmiş araçlara ait, bulması güç çoğu yedek parça temini de buradan yapılabiliyor. İçeride bulunan arşiv ise gerçekten otomobil meraklılarının haricinde bir tarih severi bile etkileyecek türden. Otomobilllerin ilk çizimleri, sistemlerin nasıl çalıştığı gibi birçok teknik çizimin orjinal halleri buradaki raflarda yer alıyor.

Burada harcanan emek ve yapılan işe duyulan saygı markanın bu günlere nasıl geldiğinin belki de en büyük göstergesi oluyor. Hızla bilinirliği artan tesisin, dünya çapında çok fazla müşterisi mevcut. Aynı zamanda tekrar hayata dönen bu etkileyici güzellikteki otomobileri görmek isteyen çok fazla tutkun da var. Lamborghini, gelecek yarışında iddialı bir şekilde ilerlerken, arkasına bakmayı hiç bir zaman unutmayacağını, tüm dünyaya estetik bir yolla gösteriyor.