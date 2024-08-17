Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında demiryollarında seyahat eden yolcu sayılarını açıkladı.

Demiryolları hiç şüphe yok ki ülkemizde pek çok kişinin bir numaralı ulaşım alternatifi konumunda bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında demiryollarında seyahat eden yolcu sayılarını açıkladı. Açıklamaya göre YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenleri toplamda 20 milyon 714 bin 266 misafir ağırladı.

Bakanın açıklamalarına göre Yüksek Hızlı Trenleri 1 milyon 114 bin 206, Başkentray’ı 1 milyon 779 bin 123, Marmaray’ı 16 milyon 863 bin 448 kişi kullandı. Bakan Uraloğlu, “Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul’un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk” ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren yolcularının sayısı 1 milyonu aştı

Ankara'nın merkezinden geçen Başkentray hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, “Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray’ı tercih ediyor, yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray’ın yolcu sayısı temmuz ayında 2 milyona yaklaşarak, toplam 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, temmuz ayında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde taşınan yolcu sayılarının da gittikçe arttığını belirtti. Bu hatlarda toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığını ifade eden Bakan, “Yüksek Hızlı Tren hatlarımızda, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuz ayında YHT’lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, anahat ve bölgesel trenlerimizi ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik.” dedi.