NFC desteği sayesinde temassız ödeme yapabildiğiniz, gelişmiş sensörleri sayesinde uyku, egzersiz ve sağlık durumunuzu sürekli olarak takip edebildiğiniz akıllı bileklik Huami Amazfit Cor 2 resmi olarak tanıtıldı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huami’nin ikinci nesil akıllı bilekliği AmazFit Cor 2 resmi olarak tanıtıldı. 1.23 inçlik dokunmatik destekli LCD ekranında akıllı telefonunuzdaki pek çok bildirimin yanı sıra hava durumu ve sağlık ölçümleri gibi pek çok bilgiyi gösterebilen cihaz, son derece uygun fiyatıyla da göz dolduruyor.

Huami Amazfit Cor 2 Özellikler

1.23 inç LCD ekran

Mesajları, e-postaları, çağrıları ve uygulama bildirimlerini görüntüleme

Manuel ve sürekli olarak nabız takibi

Uyku ve egzersiz takibi

7 günlük hava durumu tahmini, alarm, hatırlatıcı, kronometre

50 metre derinliğe kadar suya ve toza karşı direnç

Polikarbonat gövde

NFC ile ödeme

160mAh batarya ile 20 gün şarj ömrü

Yalnızca siyah renk seçeneği bulunan Huami Amazfit Cor 2, 299 Çin Yuanı (~230 TL) fiyatı ile özelliklerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Cihaz, 8 Ocak itibari ile Çin’de satışa sunulacakken diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.