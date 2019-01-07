Çin merkezli teknoloji şirketi Huami’nin ikinci nesil akıllı bilekliği AmazFit Cor 2 resmi olarak tanıtıldı. 1.23 inçlik dokunmatik destekli LCD ekranında akıllı telefonunuzdaki pek çok bildirimin yanı sıra hava durumu ve sağlık ölçümleri gibi pek çok bilgiyi gösterebilen cihaz, son derece uygun fiyatıyla da göz dolduruyor.
Huami Amazfit Cor 2 Özellikler
- 1.23 inç LCD ekran
- Mesajları, e-postaları, çağrıları ve uygulama bildirimlerini görüntüleme
- Manuel ve sürekli olarak nabız takibi
- Uyku ve egzersiz takibi
- 7 günlük hava durumu tahmini, alarm, hatırlatıcı, kronometre
- 50 metre derinliğe kadar suya ve toza karşı direnç
- Polikarbonat gövde
- NFC ile ödeme
- 160mAh batarya ile 20 gün şarj ömrü
Yalnızca siyah renk seçeneği bulunan Huami Amazfit Cor 2, 299 Çin Yuanı (~230 TL) fiyatı ile özelliklerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Cihaz, 8 Ocak itibari ile Çin’de satışa sunulacakken diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.