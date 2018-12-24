Huawei, 2018'de Kaç Adet Telefon Sattığını Açıkladı

Akıllı telefon piyasasında son yılların yükselen yıldızı Huawei, üstündeki siyasi baskılara rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Huawei ve ABD’nin çok iyi geçinemediğini söylemek yanlış olmaz. Çinli akıllı telefon üreticisi dünyanın her yerindeki en popüler akıllı telefon üreticileri arasında yer aldı. Ancak Birleşik Devletler de hükümet ajansları, operatörlere ve şirketlere Huawei marka telefon satmamaları konusunda baskılar yapıyor.

ABD ile Huawei arasındaki sorunun sebebi, şirketin Çin hükümetiyle yakın bağlantılar içerisinde olmasından kaynaklanıyor. ABD, Huawei’nin ülkesinde satılan telefonlarla ABD’de casusluk yapacağı ve şirket bilgilerini çalacağını düşünüyor. Huawei ise ABD’de hiçbir varlık gösterememesine rağmen 2018 yılını çok iyi satış rakamlarıyla geçirdi. Şirket, 200 milyon adet akıllı telefon sattığını açıkladı.

Şirketin telefonlarından P20 16 milyon, Mate 20 ailesi 5 milyon ve aslan payına sahip olan orta segment telefonları ise 65 milyon adet sattı. Huawei’nin alt markası olan Honor model cihazlarda da iyi satış rakamları yakaladığını açıklayan şirket, bu cihazlarla ilgili satış rakamlarını açıklamadı.