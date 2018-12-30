Son yıllarda akıllı telefonlarıyla büyük bir atağa geçen Çinli Huawei, seneyi dev bir hasılatla kapatmayı planlıyor. Sözü edilen rakamlar, markanın tam %21'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Çinli teknoloji firması Huawei, son yıllarda ürettiği akıllı telefonlarla büyük bir atağa geçti. Firmanın büyüme rakamları her geçen gün artarkan, telefonlarına olan ilgi ve beğeni de aynı derecede yükseliyor. Bu yıl içerisinde 200 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı yapan Çinli dev, bu rakamlar ışığında, sene sonunda %21'lik bir büyüme gerçekleştirmiş olacak.

Firma yetkililerinin yapmış oldukları açıklamalara göre, sene sonunda yaklaşık 109 milyar dolarlık bir gelir edilecek. Bu rakamlar firmanın elde ettiği en büyük gelir olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda inanılmaz bir büyüme hızını da resmediyor. Üretttiği akıllı telefonların tasarımları, dünya çapında oldukça beğeni toplayan Huawei, yıllardır akıllı telefon piyasasını domine eden Apple ile büyük yarış halinde.

Elde ettiği müthiş başarı ve büyüme rakamlarına rağmen ise hala ABD hükümeti ile problemler yaşayan Çinli şirket, ABD pazarına güvenlik sebebi ile alınmak istenmiyor. ABD'nin iddiasına göre, Huawei cihazları ulusal güvenlik bilgilerinin, Çin Hükümeti ile paylaşılmasına neden olabilecek güvenlik açıkları bulunduruyor. Önümüzdeki günlerde ise Donald Trump, Huawei ile birlikte Çinli ZTE'nin de ürettiği telekom ekipmanlarının, Amerika'daki şirketlerde kullanılmasını yasaklayacak bir bildirge yayınlaması bekleniyor.