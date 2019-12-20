Huawei'nin Akıllı Telefon Satışları 230 Milyona Ulaşacak

ABD ve Çin arasındaki ticari savaştan en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, akıllı telefon pazarındaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi, yıl sonuna kadar 230 milyon akıllı telefon satacağını açıkladı.

Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin 2 haftadan kısa bir süre içinde sona erecek olan yıl sonuna kadar dünya çapında 230 milyon cihaz satacağını açıkladı. ABD'nin Huawei'ye ambargo uygulaması nedeniyle satışlarda düşüş olmasına rağmen açıklanan bu rakam, şirketin akıllı telefon pazarındaki büyümeyi iyi bir şekilde yönettiğini ortaya koyuyor.

Huawei, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği açıklamada 200 milyon akıllı telefon satışı barajını geçtiğimiz yıla göre 64 gün daha erken aştığını duyurmuştu. Tabii bu başarıda, Mate 30 ve Mate 30 Pro çıktığında Çin’de yapılan büyük indirimin de katkısı oldukça yüksek.

Strategy Analytics tarafından ortaya konan yeni bir rapor, Huawei'nin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'a yaklaşacağını belirterek, şirketin yılı 251 milyon satışla kapatacağını öne sürüyor. Huawei, 2018 yılının sonuna doğru 200 milyon akıllı telefon satmıştı.

30 milyonluk artış, ABD ile Çin hükümetleri arasındaki sorunlara ve Batı pazarlarındaki Mate akıllı telefonlarda Google Mobil Hizmetleri olmamasına rağmen oldukça başarılı görünüyor. 2020'ye yaklaştığımız şu günlerde Huawei hala kara listede ve telefonlarında Google Hizmetleri'ni kullanamıyor. Akıllı telefon üreticisinin yasağın kaldırılması durumunda pazara hakim olması ve zirveyi zorlaması bekleniyor.

Şirket, şu an katlanabilir akıllı telefonu Mate X’in devamı olan Mate Xs üzerinde çalışıyor ve ürün portföyünü genişletmesiyle zaman içinde bu başarıya ulaşması hayal değil.