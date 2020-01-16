Huawei: 2019'da 240 Milyon Akıllı Telefon Sevkiyatı Yaptık

Çinli teknoloji devi Huawei, geride bıraktığımız yıl ne kadar akıllı telefon sattığını açıkladı. 2019 yılında toplam 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirket, bunun önemli bir kısmını Mate ve P serisinin oluşturduğunu söyledi.

ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle oldukça zor bir yılı geride bırakan Huawei, önündeki engellere rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dünyanın iki numaralı akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devi, 2019 yılına ait satış rakamlarını açıkladı.

Pazar lideri Samsung’u geçmek için oldukça agresif bir satış politikası izleyen Huawei, geçtiğimiz yıl küresel çapta toplam 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu sayının önemli bir kısmını Mate ve P serilerindeki modeller oluşturdu. Öyle ki; Huawei’ye göre Mate ve P serisinin 2019 yılındaki satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Huawei, Mayıs 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmıştı

Hatırlayacağınız üzere, şirketin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro, ABD yaptırımları nedeniyle Google’ın mobil servisleri olmadan piyasaya çıkmak zorunda kalmıştı. Buna rağmen Huawei’in rağmen satış performansının artması, marka algısının ne kadar kuvvetli olduğunu gözler önüne seriyor.

Giyilebilir ürün segmenti yükselişte

Huawei ayrıca, geçen yıl 5G akıllı telefon satışlarının toplam 6.9 milyon adede ulaştığını açıkladı. Giyilebilir ürün segmentinde de başarılı bir yılı geride bırakan Çinli teknoloji devi, 2019 yılında toplam 2 milyon Huawei Watch GT ve 1 milyon FreeBuds 3 sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Shenzhen merkezli şirket, sanal gerçeklik gözlüğü Huawei VR’ın ise sadece bir günde 10.000 adet sattığını ifade etti.

Huawei Başkanı Eric Xu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin tüm zorluklarına rağmen, 2019'da yıllık yüzde 18 artışla 850 milyar yuan (121.72 milyar dolar) gelir elde ederek, yeni bir rekor kırdıklarını söylemişti.