Üst düzey bir Huawei yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 2019 yılında premium bir akıllı telefon markası olmayı hedefliyor. Bu konudaki en önemli çalışmalar ise kamera, 5G ve yapay zeka üzerinde odaklanacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2018 yılında müthiş bir sıçrama yaparak Apple’ı geride bırakmayı başarmış ve dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon markası oldu. Görünüşe göre bu durum, Huawei için yalnızca hedeflerine ulaşma yolundaki atılması gereken bir adım. Zira şirket, Samsung’un tahtına göz koymuş durumda.

Huawei’nin Tüketici İşleri Başkanı olan Walter Ji, Android Pit’e oldukça çarpıcı ve Huawei hayranlarını heyecanlandıran bazı açıklamalarda bulundu. Huawei’nin 2019 yılının ilk yarısında ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını söyleyen Ji, kamera konusunda ise neredeyse rakipsiz olacaklarını belirtti.

Ji’nin açıklamalarına göre P20 Pro ile dünyanın ilk üç arka kameralı telefonunu tanıtan Huawei, 2019’da işleri daha da büyüterek ilk dört arka kameralı modelini piyasaya sürecek. Ji’ye göre şirketin kamera sayısı konusunda bu denli agresif bir politika izlemesinin nedeni, tüketicilere 10x optik yakınlaştırma özelliği sunmak istemesi.

Samsung’u geride bırakmak isteyen Huawei, 2019 yılında Avrupa’da yeni mağazalar açacak ve genişleyici bir politika izleyecek. Yeni yılda giriş seviyesi bir akıllı telefon tanıtmayacak olan şirket, Android One platformuna üye bir telefon tanıtmayı da planlamıyor. Tüm bunlara bakarak Huawei’nin premium bir marka olmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Huawei’nin önem verdiği bir diğer konu ise 5G ve yapay zeka. Şirketin ilk katlanabilir telefonu 5G desteği ile gelecek ancak 5G desteği 2019’de çok kısıtlı bir kullanım alanına sahip olacağından şirket, bu açığı yapay zeka desteği ile kapatacak. Yapay zeka batarya ömrü ve performans konularında da oldukça önemli bir rol üstlenecek.