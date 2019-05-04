Huawei, 48 MP Kameralı 2 Yeni Tablet Üzerinde Çalışıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yüksek donanım özelliklerine sahip tabletlere odaklanmış durumda.

Son zamanlarda tablete olan ilginin azalması, üreticileri akıllı telefon sektöründe yenilikler getirmeye itti. Daha büyük ekranlı akıllı telefonları piyasaya sürüldükçe tablet, gündeme gelmez oldu. Şimdi ise fiyat/performans akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Huawei, tablet sektörüne daha yeni ve eskiye göre çok daha başarılı şeyler getirmeyi amaçlıyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre 2 adet yeni tablet modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren Huawei, tabletlerine kendi Kirin 985 yonga setini yerleştirecek. Gücünü son teknoloji bir yonga setinden alacak olan tabletler, geçtiğimiz gün içerisinde XDA Developers'ın editörü Mishaal Rahman tarafından açığa kavuşturuldu.

Kod adları ile detayları ortaya çıkan cihazlardan 8,4 ve 10,7 inçlik ekrana sahip olanların Huawei'in yeni M6 serisi tabletleri olduğu belirtilirken, 6,39 ve 6,26 inçlik ekrana sahip olanların ise yeni Nova serisi akıllı telefonlar olabileceği söyleniyor. Cihazlara ait batarya kapasiteleri de yine Rahman tarafından ve Twitter hesabından paylaşıldı.

Bu doğrultuda 8,4 inçlik ekrana sahip olan tabletin 4.200 mAh, 10,7 inçlik ekrana sahip olan tabletin ise tam 7.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağını söyleyebiliriz. Paylaştığı bir başka Twitter gönderinde ise Mishaal Rahman, bahsi geçen iki yeni Huawei tabletinin 48 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacağına dikkat çekiyor.