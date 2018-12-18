Pazarda daha büyük paya sahip olmak isteyen Huawei, büyük miktarda parayı gözden çıkarıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, 5 yıl içerisinde 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğini Dongguan, Çin'de bulunan ofisinde yaptığı basın konferansında açıkladı. Aynı zamanda Huawei, 2 milyar dolarlık yatırımın özellikle; ağının güvenliği, yeni çalışanların alımı ve cihazların geliştirildiği laboratuvar tesislerinin iyileştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

Huawei yöneticilerinden Ken Hu, yaptığı açıklamada: "Pazardaki rakipleri saf dışı bırakmak sizi daha iyi bir konuma getirmez. Huawei'de hakkında yapılacak herhangi bir güvenlik iddiasının fiili kanıtlara dayandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekçi kanıtlar olmadan herhangi bir iddiayı kabul etmiyoruz ve bu iddialara karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yapılan konferansta çoğu ülke yönetimleriyle görüşmelerinin olduğunu belirten Huawei; ABD'de politik sebeplerden satışı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise 5G ağı kurmaktan her ne kadar yasaklanmış olsa da anlaşma yaptığı 25'ten fazla 5G ağı servisiyle yakın zamanda 5G teknolojisinin dünyadaki bir numaralı sağlayıcılarından olmayı hedefliyor.