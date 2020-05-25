Huawei, 5G baz istasyonunda güç kapasitesini artırıp radyasyon seviyesini düşürecek yeni anten teknolojisi CableFree’ye duyurdu. Anten, aynı zamanda kablosuz olmasıyla da dikkat çekiyor.

Huawei, kısa süre önce CableFree isminde bir 5G anten teknolojisi tanıttı. Bu teknoloji, baz istasyonu için anten entegrasyonu, radyasyon verimliliği ve güç kapasitesi gibi konularda büyük çözümlelemeler yapıyor. Yavaş yavaş 5G çağına geçtiğimiz bu günlerde, Huawei’nin yeni CableFree teknolojisinin mevcut anten tasarımında oluşan darboğazı önlemesi bekleniyor.

CableFree anteni, isminde açıklandığı gibi kablosuz bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda anten entegrasyonu ve performansı artıran bazı özelliklere de sahip olan bu 5G destekli anten, özellikle yüksek frekans kapsama alanında 5G deneyiminin sürekliliği için önemli derecede rol oynuyor. Ayrıca, CableFree teknolojisi sayesinde anten radyasyon verimliliği yaklaşık yüzde 20 oranında artar. Bu durum aynı zamanda antenin kapsama alanını da artırıyor.

Kurulumu kolaylaştırmak için daha hafif bir tasarım

Huawei, CableFree’nin diğer antenlere göre daha kolay kurulabilmesi için ağırlığını azaltıyor. 6 bantlı bir anten kullanan CableFree, bu sayede genel ağırlığını 10 kg kadar düşürerek 50 kg’a çekebiliyor. Bu sayede kurulum sırasında insan gücü yeterli olabiliyor ve maliyet düşmüş oluyor.

Huawei Anten İş Birimi Başkanı Zyang Jiayi, “Antenler 5G ağları için çok önemlidir. Daha yüksek performans ve entegrasyon, 5G çağındaki anten inovasyonunun ana eğilimleridir. CableFree, anten tasarımlarında darboğazı kırarak önemli bir adım atıyor. Huawei, müşterilerine 5G döneminde verimli ve yüksek performanslı ağlar oluşturmalarına ve iş başarısı elde etmelerine yardımcı olmak adına, 5G hedef ağlarının gereksinimlerine göre yenilikler yapıyor” dedi.

Ülkemizde özellikle deprem, bayram gibi dönemlerde pek çok operatörün sınıfta kaldığını ve anlamsız bir şekilde birbirlerine suç attıklarını görüyoruz. Bu suç atmalar yerine, alt yapıyı güçlendirip özellikle zor günlerde bizleri yarı yolda bırakmamalarını isteriz.