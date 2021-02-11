Huawei CEO'su Ren Zhengfei, son yapmış olduğu açıklamada küresel inovasyonun kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için isteyen herkesle 5G teknolojisini, kaynak kodlarını ve donanım sırlarını paylaşacağını açıkladı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, küresel inovasyonu teşvik etme amacıyla 5G teknolojisini, kaynak kodlarını, tescilli ve gizli donanım altyapılarını insanlarla paylaşmaya hazırlanıyor.

Taiyuan’da gerçekleşen akıllı madencilik inovasyon laboratuvarının açılış töreninde açıklamalar yapan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açık ticaret politikaları çağrısında bulunarak, sektörde değer yaratmaya devam edeceklerini ve dünya ile birlikte gelişebilmek için 5G teknolojisini başkalarına devretmeye hazır olduklarını açıkladı.

"Tüm dünyanın 5G teknolojisine ihtiyacı var"

Son dönemlerde ABD başta olmak üzere İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, Huawei’nin 5G teknolojisini şirketin yerel sağlayıcılara olan gizlilik politikaları nedeniyle yasaklamıştı. Zhengfei, bu konu ile ilgili de bir açıklama yaptı ve keskin bir dille tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmadığını dile getirdi. Hatta Biden'la iletişime geçmek istediğini belirten Zhengfei, ABD ile yeni bir sayfa açabileceklerini söylemişti.

Zhengfei, 5G teknolojisi de dahil olmak üzere Huawei’nin kaynak kodunu ve tasarım sırlarının, küresel inovasyonu kolaylaştırmak ve geliştirmek için başka markalarla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Olayın sadece lisanslama ve patent sahibi olmaktan geçmediğini belirten CEO, şu ifadeleri kullandı; "Amacımız sadece üretimi lisanslamak değil, tüm 5G teknolojimizi başkalarına devretmeye hazırız. Tüm bunların yanı sıra, donanım sırlarını, kaynak programlarını ve kodlarını da paylaşmak istiyoruz."

Zhengfei, küresel inovasyon hakkındaki konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Tüm dünyanın 5G teknolojisine ihtiyacı var. İnsanlık ilerleme kaydetmeye devam ettikçe, hiçbir şirket bireysel bir şekilde küreselleşemez. Bunun için tüm dünyanın uyumlu bir şekilde çaba göstermesi gerekiyor.”