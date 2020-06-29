Huawei'nin 65 W'lık Süper Hızlı Şarj Cihazı Ortaya Çıktı

Birçok telefon üreticisi gibi hızlı şarj cihazı üretimini ön plana alan Huawei'nin yeni cihazı Weibo'da görüntülendi. 65 W'lık süper hızlı şarj cihazı, iki adet giriş ve kompakt tasarımıyla oldukça kullanışlı görünüyor.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça önemli bir konuma ulaşması, şarj cihazlarının ön plana çıkmasına neden oldu. Telefonlar devasa bataryalarla birlikte satışa sunulsalar da pil ömrü genel kullanıma kıyasla geri kalıyor. Bu nedenden dolayı hayatımıza giren hızlı şarj adaptörleri, kullanıcılara kesintisiz bir kullanım sağlamaya çalışıyor. Hızlı şarj adaptörü üreticilerinden biri olan Huawei de yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hızlı şarj konusuna oldukça önemli gözüyle bakan şirketlerden biri olan Huawei, bu yılın nisan ayında 65 W'lık çift bağlantı noktalı süper hızlı şarj cihazını tanıtmıştı. Tanıtımın üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen ürün hâlâ satışa çıkmış değil. Dün, Weibo'da yapılan bir paylaşımda 65 W'lık bu hızlı şarj cihazının kutusu ortaya çıktı. Gelin şarj süresini oldukça azaltacak bu cihaza yakından bir göz atalım.

Huawei'nin yeni süper hızlı 65 W şarj cihazı kutusuyla birlikte Weibo'da görüntülendi:

USB Type-A ve USB Type-C girişlerini bünyesinde barındıran Huawei'nin yeni cihazı, akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarları da şarj edebiliyor. Ayrıca kutudan anlaşıldığı üzere Huawei, yeni cihazını beyaz renkte tasarlamış. Çift girişe sahip süper hızlı şarj cihazı, kompakt tasarımı ve çoklu giriş uyumluluğuyla oldukça kullanışlı görünüyor.

Huawei'nin yanı sıra Xiaomi, Samsung, OPPO ve Apple'ın da bu sektörde oldukça derin planları bulunuyor. Özellikle Xiaomi, bu yıl birkaç üreticinin bu tarzda şarj adaptörünü satışa sunacağının altını çizdi. Birçok akıllı telefon üreticinin bu sektör üzerinde çalışmalara başlaması, yakın zamanda bu hızlı şarjların hayatımıza etkisinin daha fazla olacağının kanıtı olarak gözüküyor.

Huawei'nin şarj cihazında kullandığı kutu tasarımını ortaya çıkaran Weibo kullanıcısı, en çok merak edilen özelliklerden biri olan fiyatlandırmayı da paylaştı. Kullanıcıya göre çift girişli 65 W hızlı şarj cihazı 35 dolardan (vergiler hariç 240 lira) satışa çıkacak.