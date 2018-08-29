Huawei, Android Pie Beta Testlerini Başlatıyor

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Android Pie beta testleri için kayıt toplamaya başladı. Testler şu an için Çin'deki 1500 kullanıcı ile sınırlı olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 9 farklı akıllı telefonu için Android Pie beta test kullanıcı kayıtları almaya başladığını duyurdu. Android Pie beta testlerine başlanan Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlar, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 ve Honor Play olarak açıklandı.

Söz konusu testler kapalı beta sürümü ile gerçekleştirileceğinden test kullanıcıları 1500 ile sınırlı olacak ve güncellemeler Huawei’nin Pollen Club EMUI forumu üzerinden yayınlanacak. Huawei, henüz kapalı beta sürümünde olacağından test kullanıcılarının Huawei’nin son Android Pie özelliklerine erişemeyeceğini de belirtti.

Huawei’nin Android Pie güncellemesi, resmi olarak IFA 2018’de tanıtılacak Huawei’nin kendi EMUI 9.0 arayüzü ile gelecek. Beta testleri şu an için Çin ile sınırlı olsa da kısa süre içinde global Android Pie beta testlerinin başlaması bekleniyor. Android Pie’ın en dikkat çeken özelliklerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.