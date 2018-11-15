  • Huawei Yeni Bir Sesli Asistan İçin Çalışmalara Başladı

Huawei, Amazon Alexa ve Google Assistant’a Rakip Olacak Bir Sesli Asistan Üzerine Çalışıyor

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Huawei yeni bir sesli asistanla Çin pazarının dışına açılmaya hazırlanıyor.

Huawei, Çin’in dışında çalışacak ve Google ile Amazon’a rakip olacak bir sesli asistan üzerine çalışıyor. Şirketin Çin’de hâlihazırda Xiaoyi adında bir sesli asistanı bulunuyordu. Ancak yalnızca Çin’de satılıyordu.
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Teknoloji devinin yeni hedefi ise Çin’in dışında satışa sunacağı yeni bir sesli asistan geliştirmek.

Huawei’nin tüketici departmanının CEO’su Richard Yu “Biz Çin’de kendi sesli asistanımızı kullanıyoruz ancak gelecekte Çin’in dışında satışa sunacağımız bir sesli asistana sahip olacağız” açıklamasında bulundu.

”Başlangıç için Google Assistant ve Amazon Alexa’yı kullanıyoruz. Yapay zekâsını geliştirmek için biraz zamana ihtiyacımız olsa da gelişimi tamamlandıktan sonra Çin’in dışına sunacağız.”

Yu, Amazon ve Google’la işbirliği içerisinde bulundukları net bir şekilde ifade etti. Ancak Çin’in dışına çıktıkları anda aynı alanda çalışmaları bulunan iş ortakları rakip haline dönüşecektir.
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Yu asistanın hangi dilleri destekleyeceği ya da ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Kaynak : https://www.cnbc.com/2018/11/15/huawei-voice-assistant-to-rival-amazon-alexa-and-google-outside-china.html
Etiketler: huawei, amazon alexa, Google Assistant, Sesli Asistan
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