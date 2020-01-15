ABD ile verdiği ticari savaşta elini güçlendirmek isteyen ve gelecekte Avrupa pazarında yerini korumayı hedefleyen Huawei, bunun için girişimlere başladı. Şirket, kendi mağazasına uygulama geliştiren geliştiricilere maddi destek sunacak.

ABD ile ticari bir savaş içerisinde olan Çinli teknoloji şirketi Huawei, çarşamba günü düzenlediği Londra Geliştiriciler Konferansı’nda geliştiricileri, HMS (Huawei Mobile Servisleri) platformuna davet etti.

Katılımcılara hâlâ dünyanın iki numaralı akıllı telefon üreticisi olduklarını hatırlatan Huawei, Birleşik Krallık’ta bir haftada 50 bin Huawei akıllı telefonunun aktif hâle geldiğini söyleyerek geliştiricilerin, kendi geliştirici programlarına katılmalarını istedi. Şirket, Londra’da düzenlediği etkinlikte direkt olarak geliştiricileri hedefleyen HWS Geliştirici Kit’lerini de duyurdu.

ABD ile yaşanan gerilim devam ediyor:

Geçtiğimiz senenin mayıs ayından bu yana ABD ile sorun yaşayan şirket, 170’ten fazla ülkede 600 milyon kullanıcısı olduğunu söyledi. Tabii bu kullanıcıların çok büyük çoğunluğunun herhangi bir sorun yaşamadan Google servislerini kullanmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Google servisleri problemi sonrası çalışmalarını hızlandıran Huawei, kendi servisi olan App Gallery’ye 31 Ocak 2020’den önce yüklenen her uygulama için 20 bin sterline kadar (153 bin TL) mali teşvik vereceğini söyledi. Şirket, ayrıca Birleşik Krallık ve İrlanda’daki geliştiricilerin HMS’de çalışması ve App Gallery’ye katılması için 20 milyon sterlinlik yatırım planı yapıyor.

Huawei, şu ana kadar 1,3 milyon geliştiricinin kendilerine katıldığını ve 50 binden fazla uygulamanın HMS çekirdeğiyle entegre edildiğini dile getirdi. Şirket, ayrıca geçtiğimiz sene App Gallery’den 180 milyardan fazla indirme gerçekleştirildiğini iddia etti. Geliştiricileri bünyesine katmak isteyen Huawei, milyonlarca uygulamanın yer aldığı diğer mağazalarda dikkat çekmenin ne kadar zor olduğunu da ifade etti.

Peki siz Huawei’nin bu çabaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei, bu çabalarında başarılı olabilecek mi? Kendi mağazasını App Store ve Google Play’e alternatif konumuna getirebilir mi? En önemlisi siz, kendi uygulama mağazası olan Huawei cihazları alır mısınız?