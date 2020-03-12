Avrupa Patent Ofisi, 2019 yılına ait patent başvurusu verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda Çinli teknoloji devi Huawei'nin, geçtiğimiz yıl en çok patent alan şirketi olduğu vurgulandı.

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Çinli teknoloji devi Huawei. Şirket, iddialı bir şekilde giriş yaptığı akıllı telefon sektöründe dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olmayı başarırken 5G teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Huawei'nin yakaladığı başarı, kağıt üzerinde de kendisini gösteriyor.

Avrupa Patent Ofisi, 2019 yılına ait patent istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan veriler, 2019 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne 181 binden fazla başvuru yapıldığını ve en çok başvuruyu yapan şirketin Huawei olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Patent Ofisi'nin verilerine göre Huawei, 2019 yılında toplam 3.524 patent başvurusunda bulundu.

Avrupa Patent Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Huawei'yi takip eden ikinci şirket ise Samsung. Paylaşılan verilerde Samsung'un 2.858 patent başvurusu yaptığı belirtilirken şirketi; 2.817 başvuru ile LG'nin, 2.813 başvuru ile United Technologies'in ve 2.619 başvuru ile de Siemens'in takip ettiğini görüyoruz.

Avrupa Patent Ofisi'ne göre 2019'un en çok patent başvurusu yapan 10 şirketi

Şirketlerin aldıkları patentler, sonra çok ciddi bir gelir kapısı haline geliyor. Bu durumu Huawei'nin aldığı patentlerde de görmek mümkün. Şirket, 2018 yılı sonu itibarıyla toplamda 87.805 patent sahibi oldu. Bu patentler Huawei'ye 2015 yılından beri 1.4 milyar dolar para kazandırdı. Uzmanlar, Huawei'nin patent gelirlerinin katlanarak artacağını düşünüyorlar.