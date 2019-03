Huawei'nin ABD İle Mücadelesine Çin Hükumeti Dahil Oluyor

Son zamanlarda batı devletleriyle başı dertte olan Huawei'ye Çin hükümetinden destek geldi.

Son iki senedir Huawei’nin başı dertten pek kurtulmuyor. Çinli telefon üreticinin ABD ile olan sorunu konusunda attığı son adım, ürünlerinin anayasaya aykırı olarak ABD’de yasaklanması oldu. Çin, Huawei ile ABD arasındaki olaylara çok fazla müdahale etmemeye çalışsa da, ülkenin diplomatlarından bir tanesi, şirketi “kurbanlık koyun gibi” sessiz kalmasındansa harekete geçmesini taktir etti.

Çin’de geleneksel olarak düzenlenen National People Congress’de konuşan diplomat Wang Yi, “Çin, işletmenlerini ve vatandaşlarını yasal ve meşru yollarla korumak için gerekli olan önlemleri aldı ve almaya da devam edecektir” dedi. İnsanların doğru veya yanlışları söyleyebileceğini ancak adaletin yerini bulacağını dile getiren Yi, sadece bir şirketin hakları için ayrıca bir ulusun ve devletin yasal haklarını savunduklarını da dile getirdi.

Gelişen tüm bu olaylara sadece akıllı telefon üretici bakımından bakmak doğru olmayacaktır. Şu an pek de sakin olduğu söylenemeyecek olan Çin ve ABD arasında her an başlaması muhtemel bir ticaret savaşı krizi bulunuyor.

ABD hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Huawei’ye karşı birçok suçlamada bulunmuştu ve aralarındaki gerginlik MWC’ye de yansımıştı. Taraflar arasındaki savaş henüz bitmiş değil hatta uzun süre devam edecek gibi duruyor.