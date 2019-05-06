Huawei, Bir Alışveriş Merkezinde Samsung'u Fena Trolledi

Huawei, bir alışveriş merkezinin tam ortasında bulunan Samsung mağazası üzerine neredeyse mağaza kadar bir P30 Pro reklam panosu asarak Güney Koreli rakibini trolledi.

Milyar dolarlık teknoloji şirketlerinin birbirlerine sataşmaları ya da göndermelerde bulunmaları, agresif olmadığı sürece tüketicilerin hoşuna gider. Zira şirketler arası rekabetten en fazla kazanan tüketiciler olur.

Huawei, son ‘reklamı’ ile Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’u biraz da olsa trolledi. Çinli şirket, Avustralya’daki bir Samsung mağazasının hemen üzerinde son amiral gemisi P30 Pro için bir reklam panosu astı. Böylece Samsung mağazasının üzerinde Samsung’dan daha fazla dikkat çekmiş oldu.

Huawei CEO’su geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklama ile 2020 yılında Samsung’u geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Şirket, bu hedefi doğrultusunda Samsung’a karşı oldukça agresif reklam kampanyalarında bulunduğu da oluyor.

Özellikle Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S10 ailesi tanıtıldığında Huawei, art arda attığı tweetler ile Samsung’a göndermelerde bulunmuş ve kendi amiral gemilerinin çok daha iyi özelliklere sahip olduğunu iddia etmişti.