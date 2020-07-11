Özellikle batı dünyasında 5G ekipmanları konusunda sorunlar yaşayan Huawei, Birleşik Krallık’a 5G kitlerinin tedarikini yapabileceğini düşünüyor. Ülkedeki muhafazakarlar ise Huawei ekipmanlarının engellenmesini istiyor.

The Guardian’da yer alan bir habere göre Huawei, önümüzdeki 5 sene için Beyaz Saray’ın yaptırımlarından etkilenmeden Birleşik Krallık’a 5G donanımları tedariki sağlayabileceğini düşünüyor. Şirket, 500 bin parça kit stoklamış olsa da Çinli üreticinin ulusal bir risk teşkil edeceğini düşünen Muhafazakâr Parti Milletvekilleri’ni sakinleştirmek için ekipmanlarına yasak geleceğinden korkuyor.

Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSG) yaptırımlara dair teknik incelemesi sonrası salı günü Kültür Bakanı Oliver Dowden’ın bir açıklama yapacağı ifade edildi. ABD tarafından şirkete uygulanan yaptırım, Huawei’nin Amerikan mikroçiplerini ya da Amerikan yazılımlarıyla tasarlanmış herhangi bir yongayı kullanmasını engelliyor. Dolayısıyla Huawei’nin kitlerinin test edilmemiş yongalara dayanıyor olması sebebiyle NCSG’nin ‘güvenli değildir’ yönünde bir karar vereceği düşünülüyor.

5G gerilimi

Çinli şirket, hâlihazırda var olan rezervlerinden Birleşik Krallık’ta kullanılması için 20 bin tanesini değiştirebileceğini söyledi. Ancak bunun herhangi bir anlam ifade edip etmeyeceği konusunda şüpheler bulunuyor. The Guardian’da yer alan habere göre içeriden bir kaynak “Yardım edebiliriz, ancak zaten baskı altındayken neden böyle bir şeyi yüklenelim” ifadelerini kullandı.

Huawei’ye tanınacak bir imtiyazın, Torileri (İngiltere’de Muhafazakâr Parti destekçisi, üyesi) oldukça öfkelendireceği düşünülüyor. Toriler, Dowden’ın yeni Huawei kitlerini engellemesini ve hâlihazırda var olanların da 2023’e kadar sökülüp atılmasını istiyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde ise hükûmetin 2029’a kadar çalışmayı düşündüğü ortaya çıkmıştı

BT ve Vodafone, Huawei ekipmanlarını 2023 yılına kadar bırakmalarının sinyal karartmalarına sebep olabileceğine dair uyarılırken, bu iki şirkete çıkacak maliyetin birkaç milyar pounda ulaşabileceği ifade edildi. Huawei’nin Birleşik Krallık Başkanı, şirketin ABD ve Çin arasında kaldığını söyledi.

Beyaz Saray, Birleşik Krallık’ın Huawei’yi kullanmayı bırakması yönünde baskı yaparken Huawei ise Çin hükûmetinden bağımsız, özel bir şirket olduğunu ifade ediyor. İngiltere’nin gizli servisi ise Huawei ekipmanlarında herhangi gizli, saklı bir şey olmadığını ifade etmişti.