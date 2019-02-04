Çinli teknoloji devi Huawei, son günlerde yaşanan olaylarla gündemden inmiyor. Kanada ile aralarında yaşanan ciddi sorunlardan sonra, şimdi de şirketin Danimarka ofisinde çalışan iki kişi, çalışma izinleri olmadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Son yıllarda akıllı telefonlar başta olmak üzere, ürettiği birçok akıllı cihaz ile liderlik koltuğunu zorlayan Huawei, farklı ülkelerle yaşadığı sıkıntılarla gündemden inmiyor. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri derken şimdi de Danimarka'da bulunan şirket ofisine yapılan kontrol amaçlı aramalarda, iki şirket çalışanı sınır dışı edildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yer alan dev şirketin ofisi, geçtiğimiz günlerde kontrol amaçlı olarak polisler tarafından ziyaret edildi. Şirket çalışanlarından iki kişi, ülkede oturma ve çalışma izinleri olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Bunun haricinde, iki kişinin daha kurallara uygunsuz çalıştığı tespit edildi ve bu nedenle onlara da cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Danimarkalı polis sözcüsü, yapılan kontrolün ülkede gerçekleştirilen rutin bir kontrol olduğunu ve Çinli şirkete yöneltilen casusluk suçlamaları ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Sınır dışı edilen kişilerin Çin vatandaşı olup olmadıkları hakkında ise bilgi verilmedi.