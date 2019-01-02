Akıllı telefon üreticisi ve teknoloji devi Samsung şu an için dünyanın en büyük markası olsa da bu durum bu sene içerisinde değişebilir.

Geçtiğimiz senenin son zamanlarında Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2018 yılındaki satışlarının 200 milyonu geçtiğini belirtmişti. Şirketin 2019’daki satış hedefini 250 milyon olarak belirlemesi bekleniyor. Analizciler, Huawei bu hedefe ulaşırsa, birinciliği Samsung’dan alabilir şeklinde açıklamalar yaptı. Huawei, Koreli rakiplerini geçmek için gerekli her şeye sahip. Dünya üzerinde fazlasıyla tanınan marka, rakiplerinin kıskanacağı yenilikler yapma konusunda da fazlasıyla başarılı.

Yalnızca 2018 yılında devrim niteliğinde iki adet telefon çıkaran Çinli teknoloji devi; Huawei P20 Pro ile üç arka kamera ve 3x optik yakınlaştırmayı bizlerle buluşturdu. Kablosuz olarak diğer telefonları şarj etme özelliğine sahip olan Huawei Mate 20 Pro ise şirketin çıkardığı ikinci devrim niteliğindeki telefon oldu. Huawei’nin ikinci bir artısı ise orta segmentli ikinci markası Honor ile her bütçeden kullanıcıya erişim sağlayabilmesi.

Bu sene büyük bir patlama yaşaması beklenen marka, tabii ki bu kadar kolay bir şekilde birinciliği alamayacak. Bunun sebebi ise daha ucuz fiyatlı telefonlar konusunda Xiaomi’nin sektörde büyük bir söz sahibi olması. Huawei’ye benzer bir şekilde orta segmentli telefonlar yapmasının yanı sıra Xiaomi aynı zamanda göze hitap eden Poco markasıyla da öne çıkıyor. Şu anda dünyanın en büyük akıllı saat ve akıllı bileklik üreticisi durumunda olan Xiaomi’nin de bu sene başarısına başarı katması bekleniyor.

Asya piyasasının hızla büyümesi göz önünde bulundurulduğu zaman, Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin neden bu kadar hızla yükseldiği de merak konusu olmaktan çıktı. Çinli akıllı telefonlar Avrupa ve ABD’de daha baskın bir yer edinecek gibi göründüğü için, Çinli markalara yasak getiren ABD’nin bu stratejisi pek de işe yaramış gibi görünmüyor.