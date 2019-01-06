Huawei CEO'su, Şirketin 2019 Planlarını Açıkladı

2018'de bazı ufak problemlerle karşılaşan Huawei, 2019'un çok daha parlak bir yıl olmasını istiyor.

Huawei, 2018 senesinin adından en sık bahsettiren akıllı telefon üreticilerinden oldu. Hatta artık Samsung ve Apple'ın yanına adı yazılmış durumda fakat bu ani büyüme ve parlama, beraberinde bazı sorunlar da getirdi.

Bildiğiniz üzere şirket yalnızca akıllı telefon üretmiyor. Aynı zamanda 5G konusunda da pek çok farklı ülkeye altyapı desteği sağlamaya hazırlanıyor, ancak Çinli teknoloji devinin başı, şaşırmayacağınız üzere ABD ile dertte. ABD, Çin hükümetinin Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanları ve telefonları ile ABD'yi izleyebileceğini ortaya atınca Huawei'ye olan güven bir anda azaldı ve şirket özellikle ABD'de ciddi sorunlar yaşadı.

Dünyanı geri kalanında satışları hiç de fena gitmeyen Huawei, 5G ve nesnelerin interneti gibi konularda kendini geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Huawei’nin Tüketici Ticaret Grubu’nun CEO’su Richard Yu, yazdığı bir açık mektupta şirketin hedeflerinden bahsetti ve yaşanan tüm gelişmelere rağmen şirketin 2019'a ne kadar iyimser baktığını gösterdi.

Şirketin yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti teknolojilerini geliştirmeye devam ettiğini ve bu sayede gelecekte yalnızca telekomünikasyon ve akıllı telefon alanında değil, pek çok teknolojik alanda önemli gelişmeler yapılacağını da vurgulayan CEO, Huawei'nin diğer tüm hükümetlerin gizlilik politikalarını ilgilendiren yasalarına uyduklarını ve bu konudaki hassasiyetin Huawei için son deerece önemli olduğunu açıkladı.

Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunlar aslında çok daha büyük bir resmin küçük bir kısmı diyebiliriz. Çin ve ABD arasında devam eden gerginlik ve ticari savaş, Huawei için bir tür şanssızlık oldu. Fakat Çin de boş durmadı ve ülkede şirketler ile kamu kuruluşları kitleler halinde Apple'ı boykot ederek Huawei kullanmaya başladı. Bu da ABD merkezli Apple için büyük sorun oluşturmuştu.