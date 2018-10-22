  • Huawei, Çin'deki Lansmanda 4 Yeni Akıllı Ürün Tanıtacak

Huawei, Çin'de Düzenleyeceği Lansmanda 4 Yeni Akıllı Ürün Tanıtacak

1 dk okuma süresi
6
6
0
0
0
Huawei, 26 Ekim'de Mate 20 serisinin Çin lansmanını yapmayı planlıyor. Fakat Huawei beklenildiği gibi sadece akıllı telefonlar tanıtmayabilir.

Lansmanda tanıtılacak 3 akıllı telefon modeli herkes tarafından bilinse de şirket daha fazla ürün tanıtmayı planlıyor. Şirketin resmi Weibo hesabı, yaklaşan lansmanda tanıtılacak ürünler hakkında bize temel bir fikir veren dört yeni görsel yayınladı.
İLGİLİ HABER

Huawei Mate 20 Serisi ABD'de Satışa Çıkmayacak

Bu görsellere baktığımızda söz konusu yeni ürünlerin akıllı hoparlör, hava temizleyicisi, akıllı kamera ve akıllı kapı kilidi olması bekleniyor. Huawei, Xiaomi gibi büyük bir akıllı ev ürün portföyüne sahip olmasa da, şirket kullanıcılarına akıllı yönlendiriciler gibi ürünler sunuyor. Dolayısıyla Huawei lansmanda bu ürün yelpazesine yeni eklemeler yapacak diyebiliriz.

Akıllı Kamera

Hava Temizleyici

Akıllı Kilit
İLGİLİ HABER

Huawei Mate 20 Serisi ABD'de Satışa Çıkmayacak

Akıllı Hoparlör
İLGİLİ HABER

Huawei P20, 21. Kattan Aşağı Düşerse Ne Olur?

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2018/10/22/huawei-to-release-four-new-smart-home-products-alongside-mate-20-in-china/
Etiketler: huawei, akıllı ev sistemleri, huawei mate 20
6
6
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
6
0
0
0