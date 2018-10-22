Huawei, Çin'deki Lansmanda 4 Yeni Akıllı Ürün Tanıtacak

Huawei, 26 Ekim'de Mate 20 serisinin Çin lansmanını yapmayı planlıyor. Fakat Huawei beklenildiği gibi sadece akıllı telefonlar tanıtmayabilir.

Lansmanda tanıtılacak 3 akıllı telefon modeli herkes tarafından bilinse de şirket daha fazla ürün tanıtmayı planlıyor. Şirketin resmi Weibo hesabı, yaklaşan lansmanda tanıtılacak ürünler hakkında bize temel bir fikir veren dört yeni görsel yayınladı.

Bu görsellere baktığımızda söz konusu yeni ürünlerin akıllı hoparlör, hava temizleyicisi, akıllı kamera ve akıllı kapı kilidi olması bekleniyor. Huawei, Xiaomi gibi büyük bir akıllı ev ürün portföyüne sahip olmasa da, şirket kullanıcılarına akıllı yönlendiriciler gibi ürünler sunuyor. Dolayısıyla Huawei lansmanda bu ürün yelpazesine yeni eklemeler yapacak diyebiliriz.

Akıllı Kamera

Hava Temizleyici

Akıllı Kilit

Akıllı Hoparlör